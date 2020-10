Felgyógyultak az ASE fertőzöttjei

Jó hírrel szolgált az Atomerőmű SE vezetése, felgyógyultak a koronavírussal megfertőződött játékosok. Lóránt Péter, Kovács Ákos, Ian Baker és Pupp Bence, valamint Kis Raul, aki kontaktszemély volt, fokozatosan kezdheti meg az edzéseket, s ha a következő vizsgálatok jó eredményeket hoznak, akkor a pályára is visszatérhetnek.

Szombaton Sopronban még nélkülük kell megvívnia soros bajnokiját Dzunics Braniszlav együttesének. Pontosabban Kis Raul már bevetésre vár – ő nem volt beteg, így rá nem vonatkoznak az egészségügyi szabályok.

Mondhatnánk, hogy nincs ok az aggodalomra, hiszen az egészséges játékosok alkotta együttes múlt hétvégén 90–84-re legyőzte a teljes kerettel érkező Jászberényt, ráadásul úgy, hogy a vendégek csak az utolsó negyedben tudtak faragni a hátrányukból, de a győzelemre nem volt esélyük. Az ASE-nak ez volt zsinórban a harmadik győzelme.

A soproniak hasonló cipőben járnak, mint a piros-kékek, hiszen az ő csapatukat is elérte a koronavírus, s ők is nemrég jöttek ki a karanténból. Két hete nem is léptek pályára, ami talán a paksiak malmára hajtja a vizet, de nem lesz könnyű dolguk Eilingsfeld Jánoséknak, hiszen a soproniak otthon kifejezetten veszélyes ellenfelek, ahogy az a múltban már többször bebizonyosodott.

Tippmix Férfi NB I, 9. forduló

Sopron KC–Atomerőmű SE

Novomatic Aréna, szombat, 18 óra. Vezeti: Cziffra Csaba Zsolt, Nagy Viktor, Lengyel Ádám József.