Foktőn verték fel a port

Nézők nélkül, de több mint száz indulóval tartották meg hétvégén a Dél-MX rendezvénysorozat márciusról halasztott foktői futamait.

Mondhatjuk, megérte várni a Dél-MX kupasorozat „nyitófutamára”, a foktői pályán ugyanis tizennégy kategóriában százhatvanhárom indulóval pótolták a márciusi eseményt.

„Az időjárásra és a pálya minőségére sem lehetett panasz, egyedül csak az szomorított el bennünket, hogy rengeteg családot kellett elküldenünk, mert továbbra sem engedhetünk be nézőket. Bízom benne, hogy ez az utolsó két eseményre változni fog, elvégre a nézőkért is csináljuk ezt, őket is szórakoztatni szeretnénk” – fogalmazott Langer József, a zombai főszervező, aki egyesületének vezetőjeként is elégedett lehetett a hétvégén látottakkal.

Eredmények

Veterán: 1. Kosztolányi Dezső (Bogyiszló, Langer Motorsport SE), 2. Varsányi Ottó, 3. Ács Ferenc. Hobbi, MX1: 1. Szalontai Zsolt, 2. Kocsány József, 3. Horváth Róbert…, 5. Németh Zoltán (Bonyhád, Langer MSE), 5. Dékány Adrián (Kurd, Langer MSE). Hobbi MX2: 1. Király Zoltán, 2. Boros Kristóf, 3. Megyes László…, 7. Dékány Ferenc (Zomba, Langer MSE), 8. Sükösdi Dávid (Báta, Langer MSE)…, 10. Palkó Zsolt (Kakasd, Langer MSE). Haladó MX1: 1. Csiki Balázs, 2. Jakab Dávid, 3. Gomba Dávid…, 8. Kertész Tamás (Tamási, Langer MSE). Haladó MX2: 1. Varró Viktor, 2. Lakatos Máté, 3. Liszi Attila. Open/profi: 1. Kovács Ádám Zsolt, 2. Técsi László, 3. Szabó Zoltán. Amatőr MX1: 1. Nagy Marcell, 2. Skornyik József, 3. Bíró Gergely. Amatőr MX2: 1. Lakatos Ábel, 2. Sallai Gábor (Dunavecse, Langer MSE), 3. Muzsi Dániel…, 10. Szeder Balázs (Tolna, Langer MSE). 50 köbcentisek (ccm): 1. Paizs Doma, 2. Vass Domokos, 3. Paitz Olivér…, 7. Dékány Ferenc Zsombor (Zomba, Langer MSE). 65 ccm: 1. Horváth Zsombor, 2. Karádi Richárd, 3. Marton Márk…, 6. Matuschek Zalán (Bonyhád, Langer MSE). 85 ccm: 1. Zanócz Noel, 2. Béres Szabolcs, 3. Hateier Botond…, 16. Széles Máté (Sióagárd, Langer MSE)…, 18. Gulyás Lali (Nagykarácsony, Langer MSE). Lady: 1. Gál Lili, 2. Murai Jázmin, 3. Nagy Vivien. Kezdő: 1. Békési András, 2. Farkas Tibor, 3. Szirovicza Antal. Szenior: 1. Havasi Zoltán, 2. Langer József, 3. Mohos Zoltán.

Június 6-án Zombán folytatódik a kupasorozat, amely június 20-án Dunavecsén zárul.