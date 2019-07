Három Tolna megyei maratonistával rajtol az Európa-bajnokság

Pokoli hőségben, népes magyar mezőnnyel rajtolnak el ma a maratoni kajak-kenu Európa-bajnokság fő versenyszámai a franciaországi Decize-ben. Tolna megyét három kajakos képviseli.

Nyugat-Európát is elérte a héten a második nagy nyári hőhullám, Bordeaux-ban (Dél-Franciaország) rekordot jelentő 41,2 Celsius-fokot mértek. Az Európa-bajnokságnak otthont adó, Loire-menti Decize település ugyan sokkal északabbra található ettől, de, mint azt Weisz Róbert szövetségi kapitány a honi szövetség oldalán elmondta, szerdán ott is 40 fokot mértek, a hét végére pedig ennél is melegebbet jósolnak.

A 34 fős magyar küldöttség egy része, köztük három megyei kajakossal, Nagy Viktóriával (Szekszárdi KKSE), Kiszli Vandával (Atomerőmű SE) és Boros Adriánnal (Tolnai KKSE) már szerdán megérkezett az Eb helyszínére.

„A repülőút gyorsan eltelt, de a reptérről még négy órát kellett buszozni a szállásig – mondta a tavaly párosban Európa-bajnokságot nyert, egyesben világbajnok Kiszli Vanda. – Nem tudom, milyen erőben vagyok, de nincs hiány­érzetem, mert tudom, hogy mindent megtettem, ami az edzéseket illeti” – tette hozzá már a versenyt illetően.

Az ASE kajakosa felemás érzéssel utazott a kontinensversenyre, a válogatón ugyanis társ hiányában csak egyesben kvalifikálta magát.

„Idén úgy alakult, hogy egyedül kellett készülnöm, ami nekem annyira nem favorit, de most ezt kellett megoldani. Sajnálom, hogy csak egyest megyek, a páros mindig egy kicsit felszabadultabb verseny számomra, főleg az egyes után. Másfelől viszont jó, hogy most csak erre kell koncentrálnom – folytatta a 25 éves maratonista. – Czéllai-Vörös Zsófia személyében egy nagyon erős magyar ellenfelem lesz, viszont én csak magamra szeretnék koncentrálni, a saját versenyemet szeretném menni. Szeretném kihozni magamból a maximumot, ha ez „csak” a második-harmadik helyre lesz elég, vagy ennél hátrébbra, akkor azzal is kibékülök majd, de persze aranyéremért jöttem ki” – zárta Kiszli Vanda.

Ami a megyei indulók programját illeti, U23-ban Nagy Viktória kezdi a sort ma K-1-ben (a tervek szerint 11.15 órakor), Kiszli Vanda szombaton 14, Boros Adrián 16.30 órakor rajtol egyéniben. A tolnaiak világ-és Európa-bajnoka új társával, Máthé Krisztiánnal K-2-ben vasárnap 14.15 órakor száll vízre.

Kiszli és Boros tegnap már egy rövid körös, 3,6 kilométeres versennyel „bemelegített” a hétvégi fő versenyszámukra: előbbi negyedik, utóbbi harmadik helyen ért célba.