Helyenként remek játékkal verte a Ruzomberokot a Szekszárd

Tizenöt ponttal verte a szlovák MBK Ruzomberok csapatát az Atomerőmű KSC Szekszárd a női Európa-kupában, így összevetésben jobban áll riválisánál.

Célba ért a szekszárdi klubvezetés kérése, a drukkerek különféle színes labdákkal megpakolva érkeztek a szerdai EK-találkozóra. Több zsáknyit dobtak be a meccs előtt a küzdőtérre – biztosan örülni fognak azok az óvodák, akik ajándékba kapják majd a csomagokat.

Talán egy kicsit el is „ragadták” a megható pillanatok a KSC játékosait, akik az első negyedben a vendégeket is „megajándékozták”. Nem igazán találták a ritmust, a rózsahegyiek pedig ki is használták ezt. Pedig a meccsnek úgy vágtak neki Studer Ágnesék, hogy tisztában voltak vele: legalább nyolc ponttal kell győzniük ahhoz, hogy összevetésben jobbak legyenek az odavágót 75–68-ra megnyerő szlovákoknál.

Hiába rohangált fel és alá a kispad előtt Djokics Zseljko, egészen a második negyed első percéig kellett várni az egyenlítést jelentő kosárra, a vezetés pedig csak a 17. percben jött össze. Nevena Jovanovics nagyot kiáltott, amikor a triplája behullott a gyűrűbe – mintha ezzel a teher is lehullott volna a hazai játékosoktól. A nagyszünetre már a KSC mehetett nyolcpontos, 47–39-es előnnyel, s már nem is adta ki a kezéből a vezetést. A második félidőben helyenként látványosan kosárlabdáztak a hazaiak, a közönség pedig ismét fergetegesen buzdította kedvenceit. Ekkor már szinte mindenki biztosra vette a csarnokban, hogy meglesz a remélt nyolcpontos győzelem, s végül nem is nyolc, hanem tizenöt lett közte. A KSC-ben az amerikai Erica McCall ezúttal is dupla duplát (két mutatóban kétszámjegyű statisztika) ért el, a 25 pontja mellé 11 lepattanót is leszedett. De „ikertestvére”, Abby Bishop is remekelt, ő 29 pontig és 8 lepattanóig jutott. Frida Eldebrink 8, Studer Ágnes pedig 7 gólpasszal (összesen 22-ig jutott a KSC) járult hozzá a remek sikerhez.

„Az első negyedben látszott, hogy a hétvégén nem léptünk pályára bajnokin, de a folytatásban már jól játszottunk. Egy remekül felkészített csapatot vertünk meg, gratulálok a játékosaimnak, köszönjük a buzdítást lelkes közönségünknek” – értékelt Djokics Zseljko, a KSC vezetőedzője.

A csoport másik mérkőzése, a cseh Basketball Nymburk és a szlovén ZKK Cinkarna Celje találkozója lapzártánk után fejeződött be.

Európa-kupa, H-csoport, 5. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–MBK Ruzomberok (szlovák) 87-72 (20–22, 27–17, 21–20, 19–13)

Szekszárd, 1150 néző. V: Faur (román), Podar (román), Ninkovics (szerb)

SZEKSZÁRD: STUDER Á. 8, ELDEBRINK 9/3, Theodoreán, McCALL 25, BISHOP 29. Csere: Kiss V. 2, Jovanovics 10/6, Gereben 4/3, Studer Zs., Mansaré, Edző: Djokics Zseljko

RUZOMBEROK: Ellenberg-Wiley 17/6, JEFFERY 17/6, Mistinova 5/3, Jatskovets 12/3, Siksniute 14. Csere: Markovics 6/3, Ivancakova, Janoscikova, Kelcikova 1, Moravcikova, Edző: Juraj Suja

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–7, 6. p.: 8–11, 9. p.: 14–22, 12. p.: 24–26, 17. p.: 35–33, 21. p.: 49–41, 24. p.: 57–48, 27. p.: 61–51, 30. p.: 68–59, 33. p.: 74–61, 36. p.:80–65, 39. p.: 85–72

