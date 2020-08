Hosszabbításban mentett pontot a Fehérvár a Paks ellen

A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár a hosszabbításban egyenlítve 1–1-es döntetlent játszott a vendég Pakssal a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának szombati mérkőzésén.

Meddő mezőnyfölénnyel kezdett a Fehérvár, amely hiába birtokolta többet a labdát, helyzetig nem jutott az első negyedórában. Később már voltak lehetőségei a hazai csapatnak, azonban bravúrra továbbra sem volt szüksége Holczernek, mert a fehérvári támadók rendre célt tévesztettek, egy ízben Hodzic az üres kaput sem találta el, igaz, már kissé kisodródott helyzetből próbálkozott. A szünet előtt sem változott a játék képe, ekkor egy szöglet utáni kavarodás okozott izgalmas pillanatokat a paksi kapu előtt, ám gól ekkor sem született.

A második játékrész némi csúszással kezdődött, mert az egyik kapu hálóját meg kellett igazítani. Fordulás után is a Fehérvár lépett fel támadólag, Evandro lövésénél már közel járt a gólhoz is, ám a bal kapufa mentett. Az idő múlásával egyre nagyobb nyomást gyakoroltak a vendég kapura a fehérváriak, azonban a paksi védelem állta a sarat, illetve Holczer is többször védett. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, ugyanis a szórványos ellentámadások egyikéből a Paks szabadrúgáshoz jutott, az abból érkező beadást pedig Szélpál a kapuba fejelte (ez volt a védő első élvonalbeli találata – a szerk.).

A vezetés birtokában még inkább beszorult a Paks a hajrában, és szervezett védekezésével és lelkes játékával egészen a hosszabbításig megakadályozta a gólt, a ráadásban viszont Hodzic fejesével pontot mentett az esélyesebb Fehérvár.

Fehérvári egyenlítés Hodzic fejesével a hosszabbításban legalább a vereséget elkerülte a Fehérvár a Paks ellen. https://bit.ly/31lX2ww Közzétette: M4Sport – 2020. augusztus 22., szombat

Videók forrása: M4Sport.hu

OTP Bank Liga, 2. forduló

MOL Fehérvár FC-Paksi FC 1–1 (0–0)

Székesfehérvár, 3231 néző, v.: Karakó.

Fehérvár: Kovácsik – Fiola, Musliu, Stopira, Hangya (Rus, 39.) – Nikolov, Houri – Nego, Hodzic, Evandro (Petrjak, 74.) – Nikolics (Zivzivadze, 65.).

Paks: Holczer – Osváth, Szélpál, Lenzsér, Szabó J. – Windecker, Balogh B. – Ádám (Nagy R., 65.), Bognár I. (Bertus, 81.), Hahn (Sajbán, 78.) – Böde.

Gólszerzők: Hodzic (92.), illetve Szélpál (80.)

Sárga lap: Nikolov (64.), Hodzic (67.), illetve Osváth (31.), Nagy R. (70.), Lenzsér (72.)