Hozta a kötelezőt a fővárosiak ellen a Szekszárd FC

A kötelező győzelmet a legnehezebb megszerezni, ez bármelyik sportágra igaz, így a futsalra is. A listavezető Szekszárd a pont nélkül sereghajtó fővárosi TFSE-t fogadta, s ha nem is frenetikus játékkal, de otthon tartotta a három pontot.

Három villanás is elég volt a hazaiaktól, Ganczer Hajnalka ismét megcsillogtatta tökéletes rúgótechnikáját, kilenc méterről vette be az egyébként az egész mérkőzésen jól védő Terdik Tamara kapuját. A szekszárdiak csapatkapitánya mellett a két ukrán légiós, Anna Shulha és Julia Jarova is letette névjegyét, mindketten szólójuk után voltak eredményesek (előbbi hét találattal a gyulai Fülöp Diánával és a tolnai Halászi Kingával holtversenyben vezeti a góllövőlistát).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

„Nem nyújtottunk kimagasló játékot, voltak hibáink, de megérdemelt a győzelmünk. Örömteli Kágyi Rebeka játéka, és a visszatérő Horváth Katalin is egyre jobban kezd belelendülni, Megyeri Boglárka pedig egymaga háromszor találta el a kapufát, a helyzetkihasználás azonban ezúttal sem ment” – mondta Micskó Márk, a szekszárdiak trénere.

Női NB I, 7. forduló

Szekszárd FC–TFSE 3–0 (2–0)

Szekszárd, vezette: Pekoli (Petrovics, Szabó P.)

Szekszárd: Ganczer – Megyeri, Vaskovecs, Jarova, Ganczer. Csere: Shulha, Kágyi, Gősi, Buchmüller, Horváth K. Edző: Micskó Márk. Gólszerzők: Ganczer (10.), Shulha (19.), Jarova (40.).

A forduló további eredményei: Gyulai Amazonok–Miskolci Vénusz 12–2, Astra-Herbária-Kiskunfélegyházi Bulls-Hajdúböszörményi TE 2–6. A WSH Tolna-Mözs szabadnapos volt.

Hat mérkőzés után a Szekszárd továbbra is veretlenül (5 győzelem, 1 döntetlen) vezeti a bajnokságot, öt ponttal megelőzve a Tolna-Mözs és a Hajdúböszörmény kettőst, további eggyel az Astrát.

Vasárnap kettős rangadóra kerül sor Tolnán, a házigazda 17 órától az Astrát, 19.30 órától a Szekszárd a bajnoki címvédő Hajdúböszörményt fogadja.