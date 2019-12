Huszonhárom perc alatt döntött a kupában a PFC

Huszonhárom perc alatt döntötte el a továbbjutást Mosonmagyaróváron a Paksi FC. Az atomosok bejutottak a legjobb tizenhatba a Magyar Kupában.

Hat sikertelen bajnokival (öt vereség, egy döntetlen) a háta mögött utazott a mosonmagyaróvári kupameccsére a Paksi FC. Az atomvárosiak joggal reménykedtek abban, hogy simán kiejtik az NB III-ban szereplő riválisukat, s bár érte már őket jó pár kellemetlen meglepetés a múltban (kiestek már Felsőtárkányban, Dunaújvárosban vagy Putnokon is), most könnyedén érvényesítették is a papírformát.

Érdekesség, hogy legutóbb is a Magyar Kupában örülhetett győzelemnek a PFC, amely az előző fordulóban a megye egyes Salgótarján vendégeként győzött 7–1-re.

Most is benne volt a meccsben a kiütés, hiszen a paksiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést Kecskés Tamás révén, s a 23. percben már 4–0-ra vezettek. Sorrendben Böde Dániel, Báló Tamás és Könyves Norbert volt eredményes, s ekkor mindenki azt hitte, hogy alaposan megszórja a Nyugati csoportban szereplő riválisát a gárda. Ez végül nem történt meg, de izgalomra sem volt ok, a folytatásban elpasszolgatott a PFC, s rápihenhetett egy kicsit a hétvégi bajnokira, amelyen a MOL Fehérvár FC otthonában lép majd pályára.

„Jelenlegi helyzetünkben minden apró siker fontos számunkra, ez a mérkőzés is jól szolgálta a szombati, Fehérvár elleni bajnokira való felkészülésünket” – mondta szűkszavúan Osztermájer Gábor.

Magyar Kupa, 8. forduló

Credobus Mosonmagyaróvár–Paksi FC 0–4 (0–4). Mosonmagyaróvár, 200 néző. Vezette: Szőts Gergely (Máyer Gábor, Kovács Gábor). MTE: Boros T. – Szegi, Sziklási, Debreceni, Bohner – Dobrovolszki (Benkovich, 87.), Czár – Jasarevic, Szalka D., Nagy L. (Mundi, a szünetben) – Laki B. Edző: Varga László. Paks: Holczer – Osváth, Lenzsér (Poór, a szünetben), Gévay, Kelemen D., Bor – Kecskés T., Papp K., Báló – Böde (Szendrei Á., 56), Könyves (Fejős, 74.). Megbízott vezetőedző: Osztermájer Gábor. Gól: Kecskés T. (0–1) az 5., Böde (0–2) a 9., Báló (0–3) a 13., Könyves (0–4) a 24. percben.

Búcsúzott a Gyirmót

Az NB I-es csapatok közül biztosan jutott tovább a 16 közé a Bp. Honvéd, a ZTE, a Puskás Akadémia. Kiesett ugyanakkor az NB II-es Gyirmót, amely a szekszárdiakat is búcsúztató NB III-as Lipóttal szemben maradt alul (1–3).

Érdekesebb eredmények: Monor–Bp. Honvéd 1–3, Szarvas–ZTE 0–2, Dabas-Gyón–Puskás Akadémia 0–3. A Békéscsaba–Ferencváros meccs lapzárta után kezdődött.

Óriási bravúr, a Pécsi MFC kiejtette a Kisvárdát!

Az NB III-ban szereplő Pécsi MFC szolgáltatta a forduló legnagyobb meglepetését azzal, hogy 1–0-ra legyőzte, s ezzel kiejtette a kupából az NB I-es Kisvárda Master Good-ot. A siker értékét növeli, hogy a kisvárdaiak a legerősebb összeállításukban léptek pályára.

Pécsi MFC–Kisvárda Master Good 1–0 (0–0). Pécs, 700 néző. Vezette: Molnár Attila (Kis Zoltán, Vörös Dániel). PMFC: Egyed – Grabant B., Gajág, Rácz L., Németh M. – Kónya D., Nikics, Futó (Szabó D. 63.) – Tihanyi (Koller 68.), Geiger (Katona L. 87.), Hegedűs M. Edző: Vas László. Kisvárda: Zöldesi – Melnik, Beriosz, Ene (Karaszjuk 36.), Baranyai Á. – Lucas, Anderson Pico (Grozav, 70.) – Gosztonyi, Bumba (Hugo Seco, a szünetben), Kovácsréti – Tischler. Vezetőedző: Dajka László. Gólszerző: Tihanyi (1–0) a 65. percben