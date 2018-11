Ismerős légiósok várják Rózsahegyen Studerékat

Idei második Európa Kupa-találkozóját játssza csütörtökön az Atomerőmű KSC Szekszárd női csapata, amely a szlovák Ruzomberok vendége lesz.

Alaposan elverte a ZKK Cinkarna Celjét egy hete a KSC csapata. Djokics Zseljko gárdája remek dobószázalékának és jó védekezésének köszönhetően 90–56-ra lépte le a két amerikaival megerősített fiatal szlovén bajnokcsapatot. A siker akkor ér azonban valamit, ha holnap este a szlovák MBK Ruzomberok otthonában is nyerni tud a KSC.

A rivális a celjeiekhez hasonlóan vezeti hazája pontvadászatát, hat meccsén hat győzelmet aratott, az Európa Kupa nyitányán azonban 71–70-re kikapott a cseh Basketball Nymburk vendégeként.

A rózsahegyieké volt két évtizede Európa egyik legjobb csapata, amely az 1998/1999-es és az 1999/2000-es kiírásban is megnyerte az Euroligát, a kontinens legrangosabb sorozatát. Az utóbbi években az Európa Kupában szerepelnek, legjobb eredményüket a 2012/2013-as kiírásban érték el, amikor is elődöntőt játszhattak a török Kayserivel. De voltak negyeddöntősök (2011/2012) is az EK-ban, legutóbb azonban hat vereséggel az utolsó helyen végeztek csoportjukban. Az orosz Jenyiszej Krasznojarszk, a szintén szlovák Good Angels Kosice és a török Mersin BSB-től egyaránt oda-vissza kikaptak.

A gárda 14 fős keretében öt légiós található: az amerikai Chucky Jeffery, a litván Egle Siksniuté és a szerb Nevena Markovics jó ismerőse Studer Ágneséknak, hiszen előbbi az elmúlt szezonban a ZTE NKK, utóbbi a PINKK-Pécs együttesét erősítette, Siksniuté pedig a PEAC-Pécsben játszott.

Mellettük a szintén amerikai Aaryn Ellenberg és az ukrán Olga Jacskovecs képviseli a légióskontingenst.

A találkozó 17 órakor kezdődik Rózsahegyen. A csoport másik mérkőzésén a Celje ma este csap össze hazai pályán a Nymburkkal.

Erős kezdőötös

„A Ruzomberok nehéz ellenfél lesz, erős a kezdőötösük – mondta Pásztori István, az Atomerőmű KSC Szekszárd videóelemzője. – Edzőjük keveset cserél, többnyire a legjobb ötösükkel játszanak. Szoros mérkőzést játszottak az első fordulóban Nymburkban, ők is nyerhettek volna, de végül 71–70-es vereséget szenvedtek. Légiósaik közül Chucky Jeffery, Egle Siksniuté és Nevena Markovics is ismerős lesz, hiszen megfordultak a magyar bajnokságban. Jó csapat lesz az ellenfelünk, nem lesz könnyű dolgunk” – húzta alá a szakember.