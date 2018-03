Jön az Olaj, az Atomerőmű egyik kedvenc riválisa

A friss Magyar Kupa-győztes Szolnoki Olaj együttesét fogadja az Atomerőmű SE a férfi NB I. szombati (18) rangadóján. Jók az előjelek.

A Szolnoki Olaj a magyar mezőny legerősebb csapata, náluk játszanak a legjobb légiósok, s bármilyen sorozatban is induljanak el, mindig győztes reményeik lehetnek. Van azonban egy hely, egy csarnok, ahová nem szeretnek visszajárni. Pakson, a Gesztenyés úti arénában többször is „megégették” magukat. Az előző szezonban is, pedig akkor az ASE nem éppen a legszebbik arcát mutatta (a paksiak 82–73-ra nyertek). És 2015 októberében is, amikor az ASE az utóbbi évek legjobb meccsén, háromszori hosszabbítást követően 118–107-re győzött.

Hiába dobott akkor 42 pontot (!) és játszott elképesztően Vojvoda Dávid az Olajban, a paksiak csapatként sokkal jobbak voltak. A mostani együttesből ott volt a parketten Troy Barnies (29 pont, 9 lepattanó), Medve Máté (11 pont, 2 lepattanó) és Eilingsfeld János (7 pont, 5 lepattanó), a fiatal Gulyás Milán pedig a kispadról nézte Schmidt Béla csapatának parádéját.

Ősszel az Olaj nagy csatában, 91–86-ra győzött, Perry, Ford és Vojvoda is 21-21 pontig jutott, paksi oldalon az azóta távozott Allen 32-t dobott, Eilingsfeld 13, Hinds 12, Barnies 11 pontot számlált.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

„Két hét kihagyás után Troy Barnies újra edzésbe állt, illetve szerdán Ruják András és Eilingsfeld János is visszatért hozzánk a válogatottól – mondta Teo Cizmic, az ASE vezetőedzője. – Két napunk maradt a felkészülésre, nem lesz egyszerű dolgunk a Szolnok ellen. Barnies még mindig nem százszázalékos, illetve az influenzás Medve Máté sem tud pályára lépni. A többiekre számíthatok szombaton. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért” – zárta.

A paksiaknál egyre jobban beépül az új légiós, az amerikai Ricky Tarrant, akiről Cizmicnek is jó a véleménye.

„Jól képzett, felelősségteljes, nagy munkabírású és gyors játékos. Védekezésben erősebb, támadásban még fejlődnie kell. Igazi csapatjátékosról van szó, aki gyorsan beépült, és akit a többiek hamar befogadtak. Remélem, mielőbb bizonyítani fogja, hogy érdemes volt leigazolni” – mondta róla a horvát szakvezető.

Az ASE-sportcsarnokban 18 órakor kezdődő találkozón Benczur Tamás, Papp Péter és Jakab László fújja a sípot.