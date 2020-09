Kindl István győzelemmel tért vissza a padra

Győztes mérkőzésen tért vissza az NB III Közép csoportban szereplő Paksi FC második számú csapatának kispadjára Kindl István, aki tizenhét napos koronavírus-karantén után hagyhatta el a lakását.

A Szeged ellen pótolt mérkőzésen a labdabirtoklásra fektették a hangsúlyt az atomvárosiak, ami többé-kevésbé sikerült is, de a Tisza-partiak ellentámadásaiban is ott volt a veszély. Szép akció után a hazaiak szereztek vezetést, de benne volt a játékban, hogy a szegediek kiegyenlítenek. Félidőre kétgólos előnnyel ment a PFC, a játék képe viszont a folytatásban sem változott: ugyanúgy benne volt a mérkőzésben az, hogy a vendégek kiegyenlítenek, mint ahogy az is, a zöld-fehérek nagyobb arányban nyernek.

NB III, Közép csoport, a 9. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Paksi FC II–Szegedi VSE 2–1 (2–0). Paks, Fehérvári úti stadion. V.: Gáspár A. (Keszthelyi, Baráth). Paks II: Borsos – Kővári (Delea, 60.), Grajzel, Vas G., Debreceni – Gyurkits, Kovács L. (Lakatos-Lengyel, 65.), Görög – Szendrei, Budai I. (Ribár, 75.), Fönyedi. Edző: Kindl István. Szeged: Leindler – Kormányos, Pócs D., Csamangó, Pócs T., Ondrejó, Beretka, Hatvani (Zsoldos, 79.), Busa (Kelemen V., 56.), Fülöp T., Papp Á. (Csanádi, 63.). Edző: Kelemen Balázs. Gólszerzők: Fönyedi (9.), Szendrei (34., 11-esből), illetve Csamangó (48.). Jók: Vas G., Kővári, Gyurkics, Szendrei.

Kindl István, a paksiak edzője: – Gratulálok a játékosainak a győzelemhez és a három megszerzett ponthoz. Főleg annak fényében, hogy ezt több, kifacsart fiatal labdarúgóval értük el. Eddig inkább szépen és jól játszottunk, mint eredményesen, de muszáj megtanulnunk rossz játékkal is győzni. Most sikerült.