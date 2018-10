Kiszenvedte sorozatban 18. hazai sikerét a KSC

A vártnál jobban megszenvedett a PEAC-Péccsel az Atomerőmű KSC Szekszárd a női NB I 1. fordulójának szerdai összecsapásán.

Ötszázháromezer ötszáz forint. Ennyi pénz folyt be a KSC kasszájába a Sió Kupa belépőjegyeiből, így pontosan ennyit adott át dr. Németh Csabának, a megyei kórház főigazgatójának Szabó Noémi szakmai igazgató és Szabó Gergő klubigazgató a tegnap esti meccs előtt.

Djokics Zseljko: – Igazi rangadót játszott a két csapat! Két dolognak örülök: egy erős PEAC-tól csak 50 pontot kaptunk, ami a jó védekezésünket dicséri, illetve ilyen gyenge tripladobó formában is sikerült nyernünk. Meszlényi Róbert: – Amit elterveztünk, azt végrehajtottuk. Azt gondolom, méltó ellenfelei voltunk a Szekszárdnak, sikerült felvennünk a hazaiak kemény játékstílusát. A szűkebb rotáció miatt a végére elfáradtunk, de elégedett vagyok a csapat játékával.

Kótai Lászlóné Mártikát, a klub adminisztrátorát pedig nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték a vezetők, egyebek mellett egy hatalmas virágcsokorral. Theodoreán Alexandra csapatkapitány pedig egy dedikált mezt adott ajándékba, a szűnni nem akaró vastaps közepette.

Hogy az ünnepi pillanatok zavarták-e meg a szekszárdiakat, nem lehet tudni, mindenesetre nagyon rosszul kezdték a meccset Studer Ágnesék. Több mint öt percig nem találtak a kosárba – szerencsére a PEAC sem remekelt, így a 0–4-nél érkező Frida Eldebrink-duplánál még senki sem rágta tövig a körmeit (a PINKK ellen is a svéd dobta az első KSC-pontot). Gyorsan helyre is állt a rend: a folytatásban már sorra jöttek a hazai pontok, így az első negyed után 15–7-re vezetett a Szekszárd. Aki ekkor gálára számított, csalódott, mert sok jót a második felvonásról sem lehetett elmondani. A dobószázalék nem javult hazai oldalon, így a nagyszünetig mindössze 30 pontra futotta Bálint Rékáék erejéből. Djokics Zseljko vakarta is a fejét az öltözőbe menet – neki sem tetszett amit a statisztikai lapon látott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hát még az, amit a harmadik negyedben látott. A KSC régen látott mélypontra került, s egészen az utolsó percekig nem is tért magához. A két légiósát, a vb-t megjárt nigériai Sarah Imovbioh-t és a belga Julie Vanloot nélkülöző Pécs pedig ráérzett az esélyre, és nagy rohamot kivágva öt perccel a vége előtt átvette a vezetést (45–46). Djokics Zseljko szerencsére még idejében rendezte a sorokat, így végül meglett a győzelem, hazai pályán sorozatban immáron a tizennyolcadik.

Ennek ezért lehet örülni, a többit gyorsan el kell fejelteni, mert közelít a Villeneuve-d’Ascq elleni jövő szerdai Euroliga-selejtező. Ott egy ilyen játék nem fér bele.

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD PEAC-PÉCS 55–50 (15–7, 15–14, 10–9, 15–20)

Szekszárd, városi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Pálla, Farkas G., Kulcsár T.

SZEKSZÁRD: Studer Á. 6/3, Eldebrink 4, Gereben 9, MCCALL 13, BISHOP 10. Csere: Kiss V., Bálint R. 5/3, Jovanovics 6/3, Theodoreán 2

Edző: Djokics Zseljko

PEAC: Ruják N. 7, Wentzel 6, SIMON ZS. 16, TETEMONDOVA 7, Barnai 10. Csere: Gémes-Sarok 4, Tenyér, Kovács K. Edző: Meszlényi Róbert