Legyőzte Pécsett a PEAC-ot a KSC Szekszárd

Zsinórban a hatodik, összességében véve a tizenegyedik sikerét könyvelhette el az Atomerőmű KSC Szekszárd a női kosárlabda-bajnokság 14. fordulójában a PEAC-Pécs idegenbeli legyőzésével.

Jó hangulatban kezdődött az év első női bajnokija a Lauber Dezső Sportcsarnokban, amit azért kell kiemelni, mert a régi időkhöz képest mostanság ez nem megszokott. Persze szomszédvári rangadóról volt szó, és a vendég lelátón ugyanannyi, sőt, még talán valamivel több drukker foglalt helyet, mint a pécsi oldalon. Hangos szurkolás az elején inkább a szekszárdiakat jellemezte, s a „hazai” atmoszférában jól is kezdtek Kiss Virágék. Az atomosok centere két-két duplát és triplát is elsüllyesztett a pécsi gyűrűben, s jó öt percig úgy nézett ki, hogy macska-egér párharc lesz ez. Aztán megrázta magát Meszlényi Róbert időkérése után a PEAC, és Hegedűs Janka két triplájával visszajött a meccsbe.

Az első negyed vége sem törte meg a baranyaiak lendületét, sőt a rövid pauza után Udodenko pontjaival átvették a vezetést. Aztán csak nőtt a házigazda előnye, s a 14. percben 30–23-as állásnál Djokics mesternek időt kellett kérnie. Jó ütemben tette, mert a folytatásban megszerezte első kosarait a második negyedben a KSC: Kiss újabb triplát dobott, Marshall gól jó plusz egyet (30–29). Fordulatos csata zajlott, ami meghozta a pécsi publikum hangját, no meg Conwrighték kedvét is, akik jól céloztak kintről, s a játékrész közepén ismét elléptek (39–31). S mivel extra jól, 61 százalékos mutatóval dobtak Gémes-Sarokék, hat egységnyit megtartottak a nagy szünetig az előnyükből, azaz nem kis meglepetésre vezetett a PEAC a félidőben (47–41).

A fordulás után fokozatosan ledolgozták hátrányukat Dojkicék, a horvát válogatott irányító előbb két triplát vert be, majd az ötödik percben egy Szabótól elvett lasztiból dobott ziccert, amivel visszavette a vezetést az Atomerőmű (53–54). Marshallék aztán egyre pontosabbá, magabiztosabbá váltak, miközben a Pécs egyre többet hibázott. Dojkic és Marshall mellett Kiss Virág is vezérszerepet töltött be, nem csak a lepattanókat gyűjtötte szorgosan, hanem kitűnően dobott, csupán egyetlen tripla kísérlete volt, amely nem ért célba.

Az utolsó periódus már tizenkét pontos KSC vezetéssel kezdődött (59–71), és ezt Studer Ágnesék megtoldották még egy 9–0-ás rohanással, amivel el is döntötték a meccs kimenetelét. A végjátékot jellemző dobópárbajból a PEAC jött ki jobban, de ez már csak az eredmény kozmetikázásához volt elég, a KSC győzelme nem forgott veszélyben.

Djokics Zseljko csapata az Európa-kupát és a bajnokságot is beleértve zsinórban hetedik sikerét jegyezhette, ami jó előjel a vasárnapi DVTK elleni hazai rangadó előtt.

Kosárlabda, női NB I, 14. forduló

PEAC-Pécs – Atomerőmű KSC Szekszárd 77–89 (21–23, 26–18, 12–30, 18–18)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Tóth Cecília, Farkas Gábor, Kovács Nimród.

Pécs: CONWRIGHT 16/3, WENTZEL 6, Gémes-Sarok 7/3, UDODENKO 11, BRAVARD 13. Csere: Hegedűs 6/6, Sánta 4, SZABÓ 12/6, Habling, Kaposi 2. Edző: Meszlényi Róbert

Szekszárd: DOJKIC 14/9, MARSHALL 21, Miklós 4, KISS 16/12, MCCALL 11. Csere: STUDER Á. 6, RUZICKOVÁ 10/6, Krnjics 2, Theodoreán 2, Bálint 3. Edző: Djokics Zseljko

Kipontozódott: Gémes-Sarok (37. perc).

Az eredmény alakulása: 4. perc: 5–11, 9. p.: 19–21, 12. p.: 26–23, 14. p.: 30–23, 18. p.: 43–33, 23. p.: 51–49, 25. p.: 53–57, 27. p.: 55–63, 32. p.: 59–80, 37. p.: 71–86.