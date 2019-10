Magabiztosan nyert a Vasas ellen a KSC

Helyenként döcögősen, de végül magabiztosan nyert a Vasas otthonában az Atomerőmű KSC Szekszárd a női kosárlabda-bajnokság második fordulójában.

Az első perc Dojkic kosarait leszámítva meglehetősen dekoncentráltan kezdett a KSC, kísértetiesen hasonlított a mérkőzés a hazai ZTE elleni szezonnyitóhoz. Megteremtették az atomosok a helyzeteket a palánk alatt, de lecsordultak a gyűrűről a kísérleteik, emellett a kelleténél több labdát is eladtak a vendégek. A lelkes hazaiakat a két amerikai légiós, Murray és Fraser repítette, nagy különbség csak azért nem alakulhatott ki a javukra, mert McCallék védekezésben azért odatették magukat, illetve Dojkic alkalmanként megvillantotta tudását.

Abban is hasonlított az összecsapás az első fordulóbelihez, hogy a 12. percben vette át végérvényesen a vezetést a KSC: Bálint és Miklós szállt be kiválóan és eredményesen a játékba. Beindult az atommeghajtású úthenger, a Vasas a negyed negyedik percében büntetőből szerezte első kosarát, miközben Marshallék addigra már tizenötöt termeltek. Aztán a periódus közepén befagyott az eredmény 21–28-nál, mindkét edző időt is kért, és Djokics mesternek sikerült nagyobb rendet tenni a fejekben, Kiss Virág szép középtávolija törte meg a gólcsendet, s a félidei szünetre hét pontos előnnyel vonulhattak Studer Ágnesék.

A harmadik negyedet már lendületesebben és jobb védekezéssel kezdték a szekszárdiak, a Vasas csak az ötödik percben talált be először, tíz pont fölé nőtt a KSC előnye. Kecsegtető volt az is, hogy a villámgyors Murray beütötte a negyedik faultját, így a kispadra kényszerült. Igaz, a helyére érkező Böröndy ponterősen szállt vissza a meccsbe, dobott zsinórban hetet, így még belátható távolságon belül maradt a házigazda.

A záró periódusban is jól védekeztek Theodoreánék, ismét a negyedik percben szerezte első kosarát a Vasas, miközben Bálinték már kilencnél tartottak. A végjátékban ugyan visszajöttek valamelyest Fraserék, de a KSC győzelmét nem veszélyeztette már semmi, magabiztosan nyerte második bajnokiját is Djokics Zseljko csapata.

Kosárlabda, női NB I, 2. forduló

Vasas Akadémia–Atomerőmű KSC Szekszárd 59–75 (17–13, 15–26, 9–15, 18–21). Budapest, Vasas Pasaréri Sportcentrum, 250 néző. Vezette: Csabai-Kaskötő Brigitta, Goda László, Nyilas István.

Vasas: Murray 9/3, Böröndy 8/3, VUKOV 13/6, Budácsik, FRASER 16. Csere: KARLÓCZAI 8/6, Szerencsés 2, Madár E., Madár K. 2, Smailbegovic 1.

KSC Szekszárd: STUDER Á. 10, DOJKIC 15, Vincze 2, McCALL 8, Kiss 4. Csere: Theodoreán, Ruzicková 12, Miklós 2, Marshall 11, Bálint 8, Studer Zs. 3/3.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 1–5, 7. p.: 12–11, 12. p.: 17–19, 18. p.: 23–32, 22. p.: 32–43, 29. p.: 39–52, 33. p.: 41–60, 39. p.: 58–73.

Kipontozódott: Theodoreán (35. perc), Murray (39. p.),

Mestermérleg Djokics Zseljko: – Csak annak örülhetek, hogy győztünk és hogy sok szekszárdi eljött szurkolni nekünk. A mutatott játékunkkal nem lehetek elégedett, sokat hibáztunk, lassúak voltunk fejben. A Vasas szakmai stábját és fiatal csapatát dicséri, hogy jól felkészült belőlünk, és foghíjasan is megdolgoztattak minket a sikerért. Szerintem több csapat megszenved még és el is vérezhet a szezonban Pasaréten. További eredmények Aluinvent DVTK–ELTE BEAC Újbuda 101–55, PEAC-Pécs–TFSE-MTK 84–94, ZTE NKK–UNI Győr Mély-Út 80–71, Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd 90–45.

Borítóképünk a KSC Csata elleni meccsén készült.