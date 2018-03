A CEKK elleni kupameccsre készült egész héten a KSC

Ezt ne hagyja ki! Templomra támadtak Párizsban (videó)

Holnap fél négykor a Ceglédi EKK elleni negyeddöntővel kezdi meg szereplését az Atomerőmű KSC Szekszárd a női Magyar Kupa soproni nyolcas döntőjében.

„Egész héten a ceglédiek eleni negyeddöntőre fókuszáltunk – mondta Szabó Noémi, a szekszárdiak szakmai és sportigazgatója. – Tudni kell a kupa lebonyolításáról, hogy mások a szabályok, mint a bajnokságban. Itt négy idegenlégiós is pályán lehet és nincs fiatalszabály sem (a bajnokságban egy félidőn át végig a pályán kell lenni legalább egy 20 év alatti kosarasnak – A szerk.), ami néhány csapatnál változást fog hozni, de lesznek olyanok is, akik maradnak az eddig bevált játékuknál. Sajátos a hangulata egy negyeddöntőnek, hiszen itt eldől egy csapat sorsa. A győztes biztosan éremért játszhat, míg a vesztes számára máris véget ér a kupaszereplés. A bajnokságban kétszer is legyőztük a Ceglédet, mindent meg fogunk tenni, hogy ezúttal is sikerüljön és jobban szerepeljünk, mint az elmúlt években. Figyelmeztető, hogy riválisunk a hétvégén idegenben verte meg a Győrt, de a célunk, hogy bejussunk az elődöntőbe” – zárta Szabó Noémi.

A negyeddöntős program. Péntek: ZTE NKK–CMB Cargo UNI Győr 13, KSC Szekszárd–Ceglédi EKK 15.30, PEAC-Pécs–Sopron Basket 18, PINKK Pécsi 424–Aluinvent DVTK Miskolc 20.30.