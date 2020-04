Megvolt bennük az extra a rájátszásba kerüléshez

A szezon eltörlésével a digitális oktatással ismerkedik Morgen Frigyes, a Knipl Kft. Bonyhádi KSE vezetőedzője, akiben kettős érzés maradt a bajnokság eltörlése után.

– Hogy telnek a kosárlabda nélküli napok?

– Leginkább munkával – felelte Morgen Frigyes, a Knipl Kft. Bonyhádi KSE vezetőedzője. – Némettanárként dolgozom egy szakképző iskolában, úgyhogy pörögnek az események annak ellenére, hogy idő előtt véget ért a bajnokság. A munkahelyi dolgok előtti, közötti és utáni időt pedig az ötéves fiammal töltöm.

– Mik a tapasztalatai a digitális oktatással kapcsolatban?

– Saját szempontból örülök neki, mert be kell vallanom, van némi elmaradásom a digitalizáció terén, így ha most kényszerből is, de fejleszteni tudom magam. A diákok is próbálják megszokni ezt a szituációt, de közöttük vannak olyan hátrányos helyzetűek, akik számára nehézséget jelent a plusz eszközök hiánya. Viszont hiányzik a személyes kontaktus velük, a mostani helyzet köszönőviszonyban sincs a megszokottal.

– Azért az edzések, meccsek is hiányoznak?

– Persze, ahogy az a közösség is, amit a csapat jelent. Szomorúan vettük tudomásul a bajnokság törlését, de azt gondoljuk, ez volt a megfelelő döntés a szövetség részéről, hiszen az egészségnél nincsen fontosabb. A játékosok igyekeznek formában maradni, sajnos a sportágspecifikus mozdulatok korlátozva vannak, de az edzések erőnléti részét így is el tudják végezni. Sajnos nincsen ember, aki meg tudná jósolni, meddig fog tartani a jelenlegi állapot, de bízom benne, hogy sikerül együtt tartani a társaságot, s ismételten részt szeretnének venni a bonyhádi kosárlabdaéletben. A helyzet másik része, hogy ennek meg kell találni az anyagi részét. Az biztos, hogy még nehezebb lesz a jövő, mint volt a múlt vagy a jelen. Ezzel viszont most nem nehezítjük meg saját helyzetünket, nem foglalkozunk ezzel. Aki amiben tud, abban próbál felelősséget vállalni és sportolóként megfelelő magatartást mutatni.

– Eltörölték az ide szezont, nem hirdettek bajnokot, nincs kieső és feljutó sem. Ez a Bonyhádi KSE számára jó hír, vagy rossz hír?

– Nyugodt szívvel kijelenthetem, annak ellenére, hogy a tabella második felében tanyáztunk, egy-két győzelemmel a playoff is reális cél lehetett volna. Ami kettős érzést okoz, hogy ebben a társaságban megvannak azok az extra teljesítmények, amivel az élcsapatokat is meg tudjuk verni, ilyen volt a listavezető Cegléd vagy a DEAC elleni hazai sikerünk, de a harmadik Újpesttel is szoros meccset játszottunk. Azonban a hasonló erősségű csapatoktól, mint az Eger vagy a Békés, ki tudtunk kapni. Attól viszont nem tartottam, hogy kieső csapat lennénk, annál erősebb ez a gárda.

– Mi eredményezte mégis ezeket a hullámhegyeket- és völgyeket, ami a csapat egész szezonját végigkísérte?

– Egy kialakulóban lévő társaságról beszélünk még mindig, időre van szükség ahhoz, hogy beérjen a munka. Az anyagi források és az edzéslehetőség nem teszik lehetővé, hogy élcsapat váljon a Bonyhádi KSE-ből, a fejlődés azonban látszik a csapaton. Ne feledjük el, hat játékos kétezres születésű, akik az Atomerőmű SE utánpótlásából érkeztek. Komoly generációváltáson megy át tehát a klub, ahogy az egész magyar férfi kosárlabdázás is átalakul jövőre az új fiatalszabály miatt. Újfent kérdés lesz, milyen anyagi források állnak majd a klubok rendelkezésére, de remélem, hosszú távon Bonyhádon és Pakson is jó mérkőzéseket láthat majd a kosárlabdát szerető közönség.

Borítóképünkön (középen): Morgen Frigyes