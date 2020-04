Nagy Szilviáékat sokkolta, hogy így ért véget egy jó szezonjuk

Jó szezont futott az NB II. Dél-nyugat csoportjában a Szekszárdi Fekete Gólyák KC, vallja Nagy Szilvia, a csapat irányítója, akinek jövője jelenleg legalább akkora kérdés, mint az, hogy a koronavírus-járvány miként hat a sportra.

Mintha az autópályán satuféket nyomtak volna, úgy hatott a Szekszárdi FGKC felnőttcsapatának játékosaira az idei szezon eltörlése. Tabajdi Ferenc együttese bomba formában volt: az utolsó tizenkét mérkőzéséből tizenegyet megnyert, csak a listavezető Siófok U22-es csapatától kapott ki, összességében is csak a Balaton-parti együttes, illetve az idény elején a Nemesvámos tudta legyőzni a szekszárdiakat.

„Egész jóra sikerült a szezon, az év elején még össze kellett rázódnia a csapatnak, hiszen volt, akikkel előtte nem sokat játszottunk együtt, és voltak új érkezők is. Kezdetben nem volt elvárás a visszajutás a másodosztályba, de tavasszal, ahogy egyre közelebb kerültünk a szezon végéhez, érezni lehetett, hogy nem vagyunk olyan messze tőle” – mondta lapunknak Nagy Szilvia.

A kéziféket az utolsó hat forduló legfontosabb mérkőzése, a PEAC elleni idegenbeli rangadó előtt kellett behúzni a koronavírus-járvány miatt.

„Pont a Pécs elleni bajnoki előtt zártak be az egyetemek, ezért nem tudtunk a PTE-n játszani. Fontos meccs lett volna, mert győzelem esetén pontszámban utolértük volna a baranyaiakat, s mivel idehaza nyertünk ellenük, megcsíp­hettük volna a második helyet. Igaz, a Siófok így is, úgy is megnyerte volna a bajnokságot” – fogalmazott a szekszárdiak irányítója.

Másnap, március 14-én pedig fel is függesztették a bajnokságot, rá közel négy hétre pedig befejezettnek nyilvánította azt a Magyar Kézilabda-szövetség.

„A csapattársak minden nap hiányoznak. Eddig állandó időbeosztásunk volt, de a járvány miatt most felborult minden. Próbálunk egyénileg edzeni, vagy 2-3 fős csoportokban, hogy egy kicsit húzzuk egymást, ahogy régen” – adott helyzetjelentést Nagy Szilvia, aki tart attól, hogy a járvány miatt a jövőben a sportban sem lesz minden ugyanolyan, mint az előtt. „De ne legyen így!” – tette hozzá.

Azt is nehéz megmondani, mi lesz a következő szezonban – és mi lesz Nagy Szilviával.

„Úgy terveztem, hogy ez lesz az utolsó szezonom. Már év elején készültem rá lelkileg, hogy abba tudjam hagyni, de valójában már két éve gondolkozom ezen a döntésen. Azzal viszont nem számoltam, hogy ez az idény ilyen körülmények között ér véget. Nem biztos, hogy a pályafutásomat ilyen helyzetben akarom befejezni. Abban viszont biztos vagyok, hogy bármilyen összetételű is lesz a csapat jövőre, augusztusban kétszer akkora lelkesedéssel vág bele a felkészülésbe, mert ilyen sok kihagyás évek óta nem volt” – zárta az irányító.