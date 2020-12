Negyedik meccsét is megnyerte az ASE

Negyedik meccsét is megnyerte az újrakezdés óta az Atomerőmű SE NB I-es férficsapata, amely szerdán este Zalaegerszegen győzött, s már a nyolcadik idei sikerét ünnepelhette.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben a paksiak sikere Zalaegerszegen. Bár a hazaiak megpróbáltak ráijeszteni az ASE-ra (4–0-val kezdtek), de a folytatásban már nem volt esélyük. Egy-egy alkalommal benne volt ugyan, hogy még szorosabbá teszik a találkozót, de nem hoztak jó döntéseket, a mostani Atom pedig van olyan jó csapat, hogy éljen az eséllyel. A nagyszünetben még csak öttel vezetett Dzunics Braniszlav együttese, de a fordulást követően gyorsan tudatosította ellenfelében, hogy kár reménykedniük. Egy 19–2-es rohammal minden nyitott kérdést lezártak a piros-kékek, akiknek ettől kezdve nem volt más dolguk, mint őrizni az előnyt – ehhez egy közepes tempó is elég volt ezen az estén.

Winston Shepard remekül játszott szombaton a PVSK ellen, s remekül játszott ezúttal is. A meccs elején szinte egyedül vitte a hátán a csapatát, de a folytatásban is hozzátette a magáét: 15 pontja mellé leszedett 7 lepattanót, kiosztott 4 gólpasszt, és 7 faultot is kiharcolt, 25 IBM-pontot ért el. De végre jó napot fogott ki Ian Baker is, aki szintén 25-ös értékindex-szel zárt, három triplát is bevágott, a fordulás után ő alapozta meg ezt a fölényes győzelmet.

Eilingsfeld János 14 pontot és 8 lepattanót, Justin Jackson 9 pontot és 8 lepattanót jegyzett – ők is meccsek óta hozzák ezt a megbízható teljesítményt. Az ASE jobb volt lepattanózásban (37:31), és a gólpasszok (17:12) számában is, de elsősorban most is csapatként nyerték meg a találkozót – ahogy a korábbi hármat is.

Az atomosok szombaton megint idegenben lépnek pályára, ezúttal az Alba Fehérvár vendégei lesznek. A meccs szombaton 17.15 órakor kezdődik Székesfehérváron.

Férfi kosárlabda NB I, 4. forduló

Zalakerémia ZTE KK–Atomerőmű SE 66–93

(15–21, 18–17, 16–28, 17–27)

Zalaegerszeg, városi sportcsarnok, zárt kapuk mögött. V: Cziffra, Tőzsér, Balogh Gy.

Zalakerámia zTe kk Duren 15/3, Delas 10/3, Bonifert 4, VUKO 17/9, Glenn 4. Cserék: Simon 3, Polster, Plézer 2, Völgyi 2, Ahmed 7/3, Szabó 2. Vezetőedző: Ante Nazor.

Atomerőmű SE Capers 17/6, SHEPARD 15/3, Pupp 3/3, EILINGSFELD 14/3, Jackson 9/3. Cserék: Kovács Á. 7/3, BAKER 25/9, Gulyás M., Kis R. 3/3, Velkey.

Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.

Az eredmény alakulása: 3. p.: 4–0. 8. p.: 12–13. 13. p.: 17–23. 18. p.: 30–38. 23. p.: 35–46. 28. p.: 45–61. 32. p: 55–69. 35. p.: 56–76.