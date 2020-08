Saját pályáján is bemutatkozik az NB III.-ban a Majosi SE

Történelmi meccset vív a Majosi SE az NB III.-as bajnokság második fordulójában, vasárnap. Tihanyvári László csapata először játszik harmadosztályú bajnokit saját pályáján.

Eljött a nagy nap! A Majosi SE vasárnap lejátssza első hazai NB III.-as bajnokiját. Nagy a várakozás, a település apraja-nagyja ott akar lenni a taksonyiak elleni történelmi találkozón. Mindenki kíváncsi a kicsinosított sporttelepre, és természetesen a megújult csapatra. El is kél majd a buzdítás Tihanyvári László játékosainak, akik még szokják az NB III.-as osztályt, s akik javítani akarnak a Körösladányban elszenvedett 5–1-es vereség után.

Vendégük, a Taksony SE is vereséggel kezdett, az Újpest elleni nulla-egy azonban könnyen lehetett volna sima hazai siker is, ahogy arról a majosiak megfigyelője is meggyőződhetett.

A győzelem nagyot lendíthetne a majosiak szekerén, akik az erőltetett menetben jövő szerdán Kozármislenybe utaznak – jó lenne nem nulla ponttal…

Majosi SE–Taksony SE, Majos, vasárnap, 17.30 óra

– Nem egyszerű a helyzetünk, a három maródi játékosunk, Dér Zalán, Várda Ákos és Nagy Norbert közül egyik sem épült fel, jó hír, hogy utóbbi a Fradi második csapata ellen, jövő vasárnap már visszatérhet – mondta lapunknak Tihanyvári László.

– Ledneczki Gergőt kiállították Körösladányban, az ő kiesése komoly veszteség számunkra. A héten kielemeztük a nyitó mérkőzést, jó néhány játékosnak hatvan-nyolcvan százalékkal többet kell nyújtania ahhoz, hogy sikeresek legyünk. A Taksony nagyon jó futballistákból áll, elég csak arra a Simon Attilára gondolni, aki a Paksi FC színeiben néhány éve NB I.-es gólkirály volt, de többen is komoly NB-s múlttal rendelkeznek. Megfigyelőnk szerint egy olyan meccset buktak el, amelyet öt-hat góllal meg kellett volna nyerniük, biztos vagyok benne, hogy ezeket az elszórt pontokat nálunk akarják majd visszaszerezni. Nekünk sincs azonban más lehetőségünk, a győzelembe kell menekülnünk. Kemények, agresszívek leszünk, nem ismerünk elveszett labdát. Ez lesz a klubtörténet első NB III.-as bajnokija, nagyon bízom benne, hogy sokan szurkolnak majd a fiúknak, akik fogadkoznak, hogy odateszik magukat, és a legjobbjukat adják. Győzni szeretnénk!

A Majos tervezett kezdőcsapata: Steinbach G. – Kovács G., Szeiler, Bognár S., Kug­li – Kovács E. – Tamás B., Lizák P., Hock, Petrovics – Pál A.

A Ferencváros második számú csapatát fogadja a paksiak második sora

Szegedi VSE–Szekszárdi UFC, Mórahalom, vasárnap, 17.30 óra

– Fontos győzelemmel kezdtük az idényt – mondta Dienes Pál, a szekszárdiak vezetőedzője. – A Dunaújváros elleni meccsen az első félidő sikerült jobban számunkra, dicséretes, hogy hátrányból felállva tudtunk előnnyel vonulni a szünetre. A folytatásban az ellenfelünk mindent megtett azért, hogy egyenlítsen, de az előnyünket a két kiállítás ellenére is sikerült megőriznünk. Nem vagyunk jó helyzetben, hiszen két kiállított játékosunkra, Márton Erikre és Németh Kristófra nem számíthatunk, ráadásul többen is kisebb sérüléssel bajlódtak. A szegediek újoncok, sok mindent nem tudunk róluk. Idegenben is szeretnénk eredményesek lenni, de ehhez mindenkinek a legjobbját kell nyújtania.

A szekszárdiak tervezett kezdőcsapata: Mityók – Fekete, Rácz Á., Arena Á., Füredi – Királyházi, Budai, Juhász M., Wirth – Péter A., Mayer.

Paksi FC II–Ferencvárosi TC II, vasárnap, 11 óra

– A Kozármislenyben mutatott teljesítményünkre szeretnénk építeni a játékunkat a Fradi ellen – mondta Kindl István, a paksiak vezetőedzője. – Nem szeretnénk ugyanazokba a hibákba esni, amelyeket a nyitó fordulóban, négy-nullás vezetésünknél elkövettünk. Hasonló színvonalú játékra számítok, mint amit múlt vasárnap nyújtottunk. A kezdőcsapat vázát azok fogják alkotni, akik a baranyaiak ellen is játszottak, kiegészülve a szombaton felkészülési mérkőzést játszó NB I.-es csapattól érkezőkkel. Ők sem lesznek sokan, legfeljebb egy-két futballista csatlakozhat hozzánk.

NB III., a Közép csoport állása 1. Körösladány 1 1 0 0 5–1 3

2. H.vásárhely 1 1 0 0 4–1 3

3. Dabas 1 1 0 0 3–0 3

4. Monor 1 1 0 0 2–0 3

5. Szekszárd 1 1 0 0 2–1 3

6. Rákosmente 1 1 0 0 2–1 3

7. Ferencváros II 1 1 0 0 1–0 3

8. Újpest II 1 1 0 0 1–0 3

9. Paksi FC II 1 0 1 0 4–4 1

10. Kozármisleny 1 0 1 0 4–4 1

11. Bp. Honvéd II 1 0 1 0 0–0 1

12. Iváncsa 1 0 1 0 0–0 1

13. Dunaújváros 1 0 0 1 1–2 0

14. Vác 1 0 0 1 1–2 0

15. Kecskemét 1 0 0 1 0–1 0

16. Taksony 1 0 0 1 0–1 0

17 . Dabas-Gyón 1 0 0 1 0–2 0

18. Szeged 1 0 0 1 1–4 0

19 . ESMTK 1 0 0 1 0–3 0

20. Majos 1 0 0 1 1–5 0

Borítókép: Bognár Sándorékra (zöldben, elöl) nem vár könnyű meccs, de a körösladányi vereségük után mindenképp javítani szeretnének