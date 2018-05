Szorongatott az ASE, de a Szolnok győzött

Most nem volt futballmeccs a találkozóval egyidőben (mint a Zete ellen), mégis alig lézengtek a nézők az ASE-csarnokban. A keddi 92–60-as szolnoki vereség mély nyomokat hagyott a paksi drukkerekben, lélekben talán már fel is adták a párharcot. Schmidt Béla, az Atom vezetőedzője is tisztában volt vele, hogy csak akkor lesz esélyük, ha extrán védekeznek és támadnak.

Az első percekben rá sem lehetett ismerni az ASE-ra, úgy mentek Eilingsfeld Jánosék, mintha az életük múlna ezen a meccsen. Hat triplát vágtak be az első negyedben, volt, hogy tízzel (24–14) vezettek. Nem ismertek elveszett labdát a piros-kékek, akik egymást kisegítve küzdöttek. A betegségéből teljesen felépülő Jabarie Hinds mellett Richard Thomas Guinn és Eilingsfeld is remekül játszott. Így is visszajöttek azonban a Vojvoda Dávidot nélkülöző – a karmester kórházba került – vendégek, akik könyörtelenül kihasználták az ASE védekezésbeli hibáit. Tulajdonképpen elég volt másfél perc „gyengélkedés”, és a félidőre már az Olaj mehetett előnnyel pihenni.

A szünet után újra nekirontott a szolnokiaknak az Atom, a negyed felére át is vette a vezetést (52–50), de a jelentősen feljavuló Sztrahinja Milosevics és Luksa Andric vezérletével gyorsan fordított és el is lépett a Szolnok. A záró felvonásban Milosevics két triplát is bevágott egymás után, a paksi triplák egyre kevésbé jöttek be, igazából el is fáradt az ASE. Sajnos ez a realitás, de legalább harminc percen keresztül volt minek örülni…

Férfi NB I, negyeddöntő, a 2. mérkőzés

Atomerőmű SE–Szolnoki Olaj KK 62–68 (25–21, 15–23, 22–24, 20–28). Paks, 600 néző. V: Pálla Z, Ádám J., Kulcsár T.

ASE: HINDS 15/12, Tarrant 2, Barnies 6/6, EILINGSFELD 9/3, GUINN 13/9. Csere: Ogunyemi, Medve 2, Garamvölgyi, Gulyás M. Edző: Schmidt Béla.

Szolnok: PERRY 17/9, BROWNING 9/3, Kovács P. 2, Milosevics 3, Andric 4. Csere: Ford 3/3, Tóth Á. 7, Polyák 5. Edző: Dragan Alekszics.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–3. 7. p.: 18–11. 9. p.: 24–14. 13. p.: 31–26. 17. p.: 38–33. 19. p.: 40–40. 24. p.: 52–50. 29. p.: 56–65. 32. p.: 62–70. 35. p.: 74–80.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Szolnok javára. A harmadik találkozót jövő héten, hétfőn 20 órakor játsszák a Tiszaligeti sportcsarnokban.