Theodoreán csillaga felragyogott az égen

A négyhetes kemény munka felén már túl van a női 3x3-as válogatott, amely Debrecenben edzőtáborozik, köztük az Atomerőmű KSC Szekszárd két játékosával, Theodoreán Alexandrával és Szabó Fannival.

A nemzeti csapat számára jól ismert helyen tölti közel egy hónapos edzőtáborát, hiszen Debrecenben rendezték tavaly nyár végén azt az Európa-bajnokságot, ahol a Theodoreán Alexandra, Papp Klaudia, Goree Cyesha, Medgyessy Dóra alkotta válogatott a negyeddöntőig jutott. A mostani összetartáson a négyesből csupán az ősztől már az Atomerőmű KSC Szekszárdot erősítő Goree hiányzik, ott van viszont a márciusban Magyar Kupa-döntőt játszó csapatnál szintén új igazolásnak számító Szabó Fanni.

A válogatott az említett kontinensbajnokság óta nem játszott tétmérkőzést, de mint azt Károlyi Andrea szövetségi kapitány a wbasket.hu-nak nyilatkozta, abszolút visszajöttek a mozgások az edzőmérkőzéseken.

„Nem olyan élesen, mint amikor teljes kondiban vannak, de lehetett látni, hogy játszották már ezt a játékot. Akiknek pedig új a 3×3, rajtuk pedig az érződött, hogy mennyire más ebbe így hirtelen belecsöppenni” – fogalmazott, s utóbbi kategóriába tartozik Szabó Fanni is, aki nem játszott még nemzetközi tétmérkőzést a szakágban.

Ha az Eb nem is úgy sikerült hazai pályán a válogatottnak, ahogy azt tervezték, a tavaly júniusi világbajnoki ezüst­éremnek (a döntőben Kínától 19-13-ra kaptak ki Theodoreánék) köszönhetően ott lehetnek a 2021. május 26–30. között Grazban sorra kerülő olimpiai selejtezőn. A korábbi tervek szerint márciusban rendezték volna a kvalifikációs versenyt az indiai Bengalurúban, de a koronavírus miatt törölték azt.

„Számunkra ez kedvező helyszínváltoztatás, viszonylag közel van hozzánk, a szurkolók is el tudnak kísérni. Mégis európai légkör lesz. Úgy gondolom, ez nagyobb előny számunkra – mondta a DigiSport riporterének Theodoreán Alexandra, aki a motivációról is beszélt. – Amikor kiderült, hogy van esély arra, hogy a 3×3-as szak­ág is felkerüljön az olimpiai listára, egy olyan csillag kezdett el ragyogni az égen számomra, ami eddig azt mondom, hogy talán nem is volt ott. Nagy álmom válna valóra. Sok edzésen, még a klubomnál is ott van a fejemben, hogy minden egyes lépést ennek eléréséért teszek” – zárta a szekszárdiak csapatkapitánya.

A tokiói ötkarikás játékokon nemenként nyolc nemzet vesz részt: a novemberi világranglista alapján az első négy (Oroszország, Kína, Mongólia, Románia) már kvalifikálta magát, a grazi selejtezőben hozzájuk csatlakozik még három (a magyar válogatott Hollandiával, Észtországgal, Fehér­oroszországgal és Srí Lankával van egy csoportban). Az utolsó fennmaradt hely a budapesti versenyen kel el, ennek időpontja még nem ismert.