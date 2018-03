Több mint egy ezüst rangadó

Már a második tavaszi forduló meghozza a szezon egyik legjobban várt mecscsét: a Bonyhád VLC szombaton a Tolna VFC-t fogadja. Nemcsak az ezüstérem a tét, több is annál.

Három pont. Ennyi választja el egymástól a tabellán az első helyezett Dombóvárt és a harmadik Bonyhádot. Ezért is lesz nagy jelentősége a szombati rangadónak, a Bonyhád, illetve a Tolna összecsapásának. No meg a másik rangadónak, a Bátaszék és a Dombóvár csatájának.

Egy bonyhádi győzelem alaposan összekuszálhatja a helyzetet, de egy tolnai is. Bár még korai kijelenteni, nem jönne jól a BVLC-nek, ha kikapna a Tolnától, mert egy ilyen szintű riválissal szemben az ötpontos hátrány nem kevés. Főleg akkor, ha a Dombóvár legyőzi a Bátaszéket, mert az éllovas ez esetben hattal menne a völgységiek előtt.

Csonka fordulóval kezdődött a tavasz, csupán három meccset játszottak le az előző hétvégén, de a dobogósok pályára léptek. És nyertek.

A Dombóvár a Nagymányokot (2–1), a Tolna a Kakasdot (5–0), a Bonyhád a Tevelt (1–0) múlta felül a nyitányon. Az eredményeket olvasva a Tolna sikere tűnik a legmeggyőzőbbnek, pedig a szünetben még ők is csak 1–0-ra vezettek. A Bonyhád nagyon megizzadt Tevelen, csak a hajrában tudta begyötörni a három pontot érő gólt. De a Dombóvárnak sem ment könnyen.

Mintha ezek a meccsek is az vetítették volna előre, hogy nem lesz könnyű a tavasz.

A Tolna VFC ősszel meggyőző futballal verte meg 5–2-re a Bonyhádot, ha abból a meccsből indulunk ki, akkor most is a Tolna tűnik egy hajszállal esélyesebbnek. A BVLC azonban hazai pályán játszik, márpedig Köllő Roland csapata az egyetlen az egész mezőnyben, amelyik mindegyik meccsét megnyerte saját közönsége előtt, a gólkülönbsége pedig imponáló (25–3). A Tolna ezzel szemben vendégként a mezőny egyetlen százszázalékos gárdája, hat meccsén 28–4-es gólkülönbséggel gyűjtötte be az összes pontot.

Az biztos, hogy nagy meccs lesz, amelyen a közönség nem fog unatkozni. Nagy kérdés, hogy melyik fog örülni…

Március 17., szombat

kezdés: 15 óra

Bonyhád Völgység LC (3.)–Tolna VFC (2.)

Köllő Roland, a Bonyhád VLC játékos-edzője: – Idény eleji formát mutattunk Tevelen, ami annak is betudható, hogy az utolsó két hétben a nagy havazás miatt alig edzettünk. Ugyanakkor ki kell emelnem, hogy jól küzdött a csapat, volt sok helyzetünk, a végén fejeltünk egy gólt, megérdemelten nyertünk. A Tolna más kategória, itthon játszunk, nagyméretű pályán, szeretnénk visszavágni nekik az őszi vereségért. Akkor jobbak voltak, megérdemelten nyertek. Várjuk őket szeretettel, megpróbáljuk megnyerni ezt a fontos találkozót. Varga Ákos beteg, Schulteisz Norbert betegségből épülget, Pap Rolandnak eltört az orra Tevelen, Sebestyén Norbert pedig piros lapot kapott, így rá nem számíthatok.

Buzás Attila, a Tolna VFC edzője: – Nagyon készülünk a találkozóra, hiszen a bonyhádiaké az osztály egyik legszebb focit játszó csapata. Riválisunk előtt állunk a tabellán, ez kedvező számunkra, jobb így nekimenni egy rangadónak, mintha fordítva lenne. Szeretnénk bizonyítani, hogy az őszi teljesítményünk nem volt a véletlen műve, jó meccseket játszottunk, lendületes futballal rukkoltunk elő az előző félévben. Ez a rangadó erre is jó lesz, ha sikerül egy izgalmas, szép jelenetekkel tarkított találkozót játszani, akkor bármi is legyen az eredmény, nem leszünk csalódottak, de természetesen szeretnénk nyerni, mert komoly céljaink vannak.

Bátaszék SE (7.)– Dombóvár FC (1.)

Ősszel simán, 3–0-ra nyert a Dombóvár, s ezúttal is ők az esélyesebbek. Kardos Ernő csapata ráadásul „játékból” érkezik, hiszen egy hete letudta a Nagymányok elleni bajnokiját (2–1), miközben a bátaszékiek kölesdi fellépése a pálya alkalmatlansága miatt elmaradt. Kiss János, a hazaiak mestere az elmúlt napokban „tanulmányúton” volt Barcelonában, a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóját (3–0) is megtekintette (részletek a 15. oldalon). Ha a bátaszékieknek is lesz szombaton egy Lionel Messijük, akkor nem is olyan reménytelen a helyzetük…

Tamási 2009 FC (6.)–Őcsény SK (13.)

Nincs egy súlycsoportban a két csapat, sima hazai győzelem várható. Jammeh Haruna formáján múlik minden, ha neki kijön a lépés, akkor…

Március 18., vasárnap

kezdés: 15 óra

Nagymányoki SE (11.)–Majosi SE (4.)

Nem lesz könnyű dolga az ősszel 4–0-ra nyerő Majosnak, hiszen hazai pályán szívja magát a Nagymányok, amely képes a bravúrra.

Kakasd SE (12.)– Kölesdi SE (9.)

A kakasdiak ötöt kaptak a Tolnától a rajton, de egy félidőn át jól helytálltak. Még arra is van esély, hogy a felek lemásolják az őszi meccset, amelyet 6–3-ra nyert a Kölesd.

Dunaföldvári FC (5.)–Tevel Medosz SE (10.)

Ősszel is a földváriak nyertek (2–1), s hazai pályán is ők számítanak esélyesnek.