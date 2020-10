Tolnai siker született a megyei derbin

Hazai győzelemmel zárult a szomszédvári rangadó a női futsal NB I-ben, amivel a Tolna-Mözs első sikerét aratta idén, a Szekszárdi UFC pedig továbbra is nyeretlen még a bajnokságban.

A Szekszárd várhatta jobb lelkiállapotban a megyei derbit, miután az előző fordulóban a TFSE ellen megszerezte első pontját a bajnokságban (4–4), a hazaiak viszont az újonc Budaörs vendégeként szenvedtek vereséget (2–5). A rutin és a hosszabb kispad viszont a Tolna felé billentette a mérleget, mégis a fiatal, de tapasztalt játékosok szállították a három pontot.

Női NB I, 5. forduló

Tolna-Mözs–Szekszárdi UFC 5–4 (4–2)

Tolna, v.: Jakab A. (Güldner, Mihálovics).

Tolna-Mözs: Deczki – Horváth H., Szalkai, Vámosi, Nagy N. Csere: Kulcsár P., Wiesner, Bajcsy, Botka, Sereg Z., Mogyorósi, Ferencz F., Szöllős, Domján. Edző: Ács Gábor.

Szekszárd: Kerekes B. – Kágyi R., Lovász V., Nagy-Cseke, Patocskai. Csere: Lipovszky, Lelovics, Dombi. Edző: Kágyi István.

Gólszerzők: Vámosi (16., 16., 21.), Domján (8.), Wiesner (18.), illetve Kágyi R. (9.), Nagy-Cseke (12.), Dombi (27.), Lovász V. (32.).

Ács Gábor: – Az elmúlt hetekhez hasonlóan rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de most sikerült ezeknek egy részét gólra váltani, ami eredményesség mellett győzelemmel is párosult. Ha koncentráltságban sikerül javulnunk, akkor az ilyen mérkőzéseken nem kell majd vért izzadnunk.

Kágyi István: – Szerettük volna megnehezíteni ellenfelünk dolgát, ami részben teljesült is, de sajnos pontot nem sikerült szereznünk a megyei derbin. A mérkőzés több periódusában is dekoncentráltak voltunk, hibáinkat az ellenfelünk könyörtelenül kihasználta. Azonban dicséret is illeti lányaim, hiszen a második félidő elején bekapott gól után nem törtek össze, szép támadásokkal, szép gólokkal majdnem sikerült kiegyenlíteniük.

További eredmények: TFSE–DEAC 1–6, Astra–Budaörs 3–1.

Az állás: 1. Astra 13, 2. DEAC 12, 3. Budaörs 6, 4. TFSE 6, 5. Tolna-Mözs 4, 6. Szekszárd 1 ponttal.

A bajnokság első köre lezárult, a Szekszárd jövő héten szombaton a Budaörshöz látogat (az „odavágón” 5–1-re nyert az újonc), a Tolna-Mözs egy nappal később a DEAC-ot fogadja (szeptemberben a debreceniek 3–2-re győztek).