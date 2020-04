Történelmi Eb várt volna az idén Kizakisz Nikoszra

Kizakisz Nikolaosz remekül indult évét törte ketté a koronavírus-járvány. A fiatal szekszárdi tehetség azonban nem lassít, azért dolgozik keményen, hogy hasonlóan folytatódhasson számára a szezon.

Egy nemzetközi újoncverseny, majd a Budapest Bajnokság megnyerése után ötödik újonc magyar bajnoki címét is bezsebelte februárban Kecskeméten Kizakisz Georgiosz Nikolaosz. A 12 éves pingpongos nagy lendülettel vágott neki az idénynek. Nagy tervei voltak, amiket átírt a világjárvány.

„Az egészségügyi korlátozás miatt elmaradtak válogatott edzőtáborok, országos ranglista versenyek, egy olaszországi és egy tunéziai serdülő világkupaverseny is. A további országos versenyek megrendezése is kétséges ebben a versenyidőszakban. Nikosz tagja a magyar serdülő válogatottnak, de a júliusi zágrábi serdülő Európa-bajnokság megrendezése is bizonytalan ebben a pillanatban. Ez lenne a fiam első serdülő Eb-je” – mondta Kizakisz Georgiosz, Nikosz édesapja és edzője.

Ebben az életkorban egy több hónapos kihagyás komoly törést okozhatna egy fiatalember karrierjében. Szerencsére Nikosz nem állt le, támogatóinak köszönhetően tud edzeni, készülni.

A szekszárdi sportcsarnok március közepén ugyan bezárt, de vállalkozók segítségével sikerült Nikosznak edzőtermet találni, sőt a komlóiak extraligás játékosa, Sabján Gergely személyében havi szinten többször egy remek partnerrel is gyakorolhat.

„Egy hétig nem tudtam edzeni, de reméltem, hogy apukám talál egy helyet és folytathatjuk az edzéseket. Szerencsére bármikor használhatjuk a termet, így folyamatosan készülhetek. Nagy öröm számomra, hogy egy extraligás játékossal gyakorolhatok. Mivel nem tudom, mikor lesz a következő versenyem, így többet szoktam erősíteni mostanában. És természetesen ott van az iskola is. Tetszik a távoktatás, mert itt nincs nagy szigor, és ha végeztem a feladatokkal, akkor szabad vagyok” – mondta Nikosz, hozzátéve, hogy kedvenc tantárgya az angol.

Kizakisz Nikolaosz már a második szezonját kezdte meg ősszel az NB II-ben szereplő Bonyhád Vasas AC-ben, s 79 százalékos győzelmi mutatóját elnézve kijelenthető, hogy a felnőttektől sem ijedt meg.

„Szeretek a bonyhádi fiúkkal játszani. Nagyon rendesek velem, ráadásul van egy kis helyi szurkolótáborunk, akik mindig biztatnak minket. Jó meccseket szoktam játszani NB II-ben, de szívesen kipróbálnám már magam az NB I-ben is” – mondta Nikosz.

Édesapja elárulta: érdeklődők vannak, s reméli, mielőbb valóra válnak a fia álmai.