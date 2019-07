Új helyszínen rajtol a strandfociszezon

Új szervezővel és új lebonyolítással szombaton és vasárnap a budakalászi Lupa Beachen nyolc csapat, köztük a tavaly bronzérmet szerző Bonyhád BFC részvételével indul a magyar strandfoci-bajnokság.

Idén már nem a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), hanem a Magyar Strandlabdarúgás Menedzsment Nonprofit Kft. (MSMN) szervezésében bonyolítják le a férfi felnőtt Nemzeti Strandlabdarúgó Ligát. A korábbi évekhez képest a helyszín és a lebonyolítási rendszer is változik.

Herbály Péter, a MSMN ügyvezetője sajtótájékoztatón elmondta, hogy az MLSZ elnökségének döntése alapján május 13-án kizárólagos jogokkal, hosszú távra kapták meg az immár önálló sportág irányítását. Hozzátette: a strandfoci központja Siófokról Budakalászra költözik, pontosabban a Lupa Beach-re, ahol július harmadik hétvégéjén a korábbi évekhez képest rövidített bajnokság második fordulóját, majd július 27-én és 28-án a döntőt is rendezik.

„Ha már tengerpartot idéző környezetet alakítottunk ki, úgy gondoltuk, hogy idehozzuk a beach sportokat is” – jelentette ki az MTI tájékoztatása szerint Gerendai Károly, a Lupa Beach tulajdonosa. Elmondta, hogy a strandfoci-bajnokságot a nemzetközi mérkőzésekre is alkalmas, esti világítással, valamint kilencszáz fős lelátóval rendelkező beach arénában bonyolítják le, s hosszabb távon egy egész évben működő, strandsportokra alkalmas csarnok kialakítását is tervezik az egykori bányatóból kialakított területen.

Idén is kilenc strandlabdarúgó-csapat küzd meg a bajnoki címért, köztük a Bonyhád BFC (az elmúlt évek eredményei keretes írásunkban, a csapat játékosairól bővebben pénteki lapunkban olvashatnak), de az indulók között ott lesz a mezőny két sztárcsapata, a Goldwin és a Gyöngyös is. Az alapszakaszból az első hat helyezett jut be a döntőbe.

Ezúttal már televízión keresztül is nyomon lehet követni a bajnokság mérkőzéseit, a DigiSport egyes csatornája vasárnap négy mérkőzést is élőben közvetít. Kezdésnek a házigazda Lupa Beach mérkőzését tűzi műsorára a tavaly utolsó helyen záró Titánium Alapítvány Zebegény Garvittax ellen (9.55 óra), majd a Goldwin Pluss Jászfényszaru és a Bodon Péter FC (11.10), az újonc Debreceni Egyetemi AC és a Lupa Beach (13.40), végezetül pedig az előző kiírás fináléjának visszavágóját, a Gyöngyös-Goldwin rangadót közvetíti a csatorna.