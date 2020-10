Kemény meccs vár Gulácsiékra

A Manchester United otthonában lép pályára a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató Lipcse a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, szerdán.

A H csoport nyitányán mindkét együttes nyert: a lipcseiek hazai környezetben győzték le a Basaksehirt, míg a manchesteriek bravúrt mutattak be az előző idényben döntős Paris Saint-Germain felett aratott 2-1-es idegenbeli diadallal.

Ole Gunnar Solskjaer csapata a bajnokságban annak ellenére szerénykedik csak a 15. helyen, hogy legutóbbi négy Premier League-összecsapásán hét pontot szerzett. Az elmúlt fordulóban, szombaton 0-0-s döntetlent játszott a Chelsea-vel.

Ezzel szemben a Leipzig a sikeres BL-rajt mellett a Bundesligában is jól szerepel: öt forduló után veretlenül éllovas. A kezdőcsapatból kirobbanthatatlan kapus Gulácsi Péter mellett az ugyancsak magyar válogatott védő, Orbán is egyre több szerepet kap, a legutóbbi négy mérkőzésből hármat végigjátszott, egyen pedig a szünetben állt be.

Amennyiben szerdán is Gulácsi fogja védeni a Leipzig kapuját, akkor 50. alkalommal lép majd pályára valamely nemzetközi kupasorozatban.

Az MU-nak a mostani lesz a 32. német csapattal szembeni tétmérkőzése, a lipcseiek ugyanakkor eddig mindössze két összecsapást vívtak angol együttessel: az előző BL-kiírásban kettős győzelemmel búcsúztatták a Tottenhamet a nyolcaddöntőben.

A H csoport másik mérkőzésén a mindössze hat éve alapított isztambuli Basaksehir története első hazai BL-mérkőzésére készül a Paris Saint-Germain ellen.

Az E jelű négyes első fordulójában két döntetlen született, a másodikban így minden együttes szezonbeli első BL-győzelmére hajt majd. A Chelsea ezúttal Krasznodarba látogat, míg az Európa-liga-címvédő Sevilla a francia Rennes-t látja vendégül.

Az F csoportban a két, első körben győztes csapat egymás ellen folytatja: a Zenitet idegenben felülmúlt belga Brugge fogadja a Dortmunddal szemben nyertes Laziót. A kvartett másik összecsapásán a Borussia lesz a pályaválasztó.

