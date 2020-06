Sagnol szerint csak irigykedhetnek a németekre

A korábbi francia válogatott labdarúgó, Willy Sagnol úgy véli, nagy hiba volt a koronavírus-járvány miatt befejezettnek nyilvánítani a bajnokságot hazájában.

„Az a probléma, hogy itt, Franciaországban túl korán hoztuk meg a döntést.

Most aztán az egész ország a német Bundesligát nézi és a legtöbben irigykednek”

– mondta Sagnol a Sport Bildnek.

A francia liga már április közepén határozott arról, hogy nem folytatódnak a küzdelmek, az élvonal bajnokának pedig az éllovas Paris Saint-Germaint hirdették ki.

Sagnol kilenc évig játszott a Bayern Münchenben, majd később Carlo Ancelotti vezetőedző segítője is volt ugyanott, most pedig kijelentette: a jövőben is trénerként szeretne dolgozni, akár a Bundesligában is.

„Huszonkét évesen jöttem ebbe az országba és itt lettem férfi. Nagyon kötődöm Németországhoz”

– fogalmazott.