Valenciában játszik rangadót az Atlético

Diego Simeone tanítványai egyelőre negyedikek a La Liga tabelláján, hátrányuk azonban 13 pont a listavezető városi riválissal, a Real Madriddal szemben, kedden pedig a BL-ben a címvédő és kirobbanó formában futballozó FC Liverpoolt fogadják.

Simeonénak nincs könnyű helyzete, számos játékos szereplése kérdéses, Kieran Trippier pedig biztosan nem léphet pályára Valenciában, ahol 2016 októbere óta nem tudott meccset nyerni az Atlético, igaz, nem is kapott ki, 2017-ben és 2018-ban is döntetlenre végeztek a felek. A Valenciánál sincs minden rendben a játékosok állapotát tekintve, több meghatározó futballista bajlódik kisebb-nagyobb sérüléssel, így a hazaiaknál is erősen kérdéses, hogy megközelítőleg a legjobb 11 tud-e majd kifutni a Mestalla gyepére.

Az Atlético Madrid a bajnokságban már nem sokat hibázhat, most az utolsó BL-szereplést érő hely az övé, de az ötödik Sevillának hozzá hasonlóan 39 pontja van, a hatodik és hetedik Real Sociedad és Valencia pedig egyformán 37 pontos.

Ennek megfelelően ha péntek este a hazaiak be tudják gyűjteni a három pontot, akkor rögtön meg is előzik az Atléticót.

A címvédő és a Real Madrid mögött hárompontos lemaradással második

FC Barcelona ezúttal a szezon meglepetéscsapatát, a harmadik Getafét fogadja, amely négyes győzelmi sorozat után érkezik a Nou Campba.

A vendéglátóknál az utóbbi hetekben belső viszályok borzolták a kedélyeket, a hatszoros aranylabdás Lionel Messi és Eric Abidal sportigazgató nyilvánosan szólalkozott össze, miközben az eredmények nem úgy jöttek, ahogyan azt a szurkolók megszokhatták Barcelonában. A január közepén végrehajtott edzőváltás után ugyan a kötelező meccseket megnyerte a katalán együttes, azonban Valenciában kikapott, és a Király Kupában is alulmaradt a negyeddöntőben az Athletic Bilbaóval szemben. Ellenben a Getafénál nem lehet ok panaszra, a madridi kiscsapat szárnyal, és a legutóbbi két körben két nagy skalpot is gyűjtött, mivel előbb Bilbaóban győzött, majd otthon verte simán, 3-0-ra a Valenciát.

A listavezető Real Madridra papíron könnyű feladat vár vasárnap, amikor a forduló zárómeccsén a 17. Celta Vigo szerepel majd a Santiago Bérnabeu Stadionban. Az ötödik Sevilla vasárnap délben a sereghajtó Espanyolt fogadja, míg a hatodik Real Sociedad a tíz hellyel mögötte lévő Eibar vendége lesz.

La Liga, 24. forduló:

péntek:

Valencia-Atlético Madrid 21.00

szombat:

Mallorca-Alavés 13.00

FC Barcelona-Getafe 16.00

Villarreal-Levante 18.30

Granada-Valladolid 21.00

vasárnap:

Sevilla-Espanyol 12.00

Léganes-Real Betis 14.00

Eibar-Real Sociedad 16.00

Athletic Bilbao-Osasuna 18.30

Real Madrid-Celta Vigo 21.00

Tabella:

1. Real Madrid 23 44-14 52 pont

2. FC Barcelona 23 55-28 49

3. Getafe 23 35-20 42

4. Atlético Madrid 23 23-15 39

5. Sevilla 23 29-23 39

6. Real Sociedad 23 39-31 37

7. Valencia 23 33-32 37

8. Villarreal 23 40-31 35

9. Athletic Bilbao 23 23-19 31

10. Granada 23 27-30 30

11. Levante 23 29-34 29

12. Osasuna 23 30-32 28

13. Real Betis 23 32-37 28

14. Alavés 23 25-33 27

15. Valladolid 23 19-25 26

16. Eibar 23 22-32 24

17. Celta Vigo 23 19-32 20

18. Real Mallorca 23 22-39 18

19. Leganés 23 18-36 18

20. Espanyol 23 19-40 18

Forrás: MTI

Borítókép: mintha Simeone is azt mutatná, hogy két kőkemény meccs vár rájuk