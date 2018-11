Vasárnap Abu-Dzabiban legördül a függöny a Formula–1-ben, s ugyan a nagy kérdésekre már megvan a válasz – Lewis Hamilton megszerezte az ötödik vb-címét, és a konstruktőrök között a Mercedes is révbe ért –, azért még akad, ami a zárófutamon felcsigázhatja az érdeklődésünket. Például az, hogy Max Verstappennek helyreállt-e a vérnyomása a Brazil Nagydíj óta. Interlagosban a versenyben vezető Red Bull-pilótát Esteban Ocon alighanem a futamgyőzelemtől fosztotta meg, amikor a lekörözése után visszatámadott, és belement a hollandba, aki a megsérült autójával végül csak másodikként ért célba. Ocont még a futamon elmarasztalták, tíz másodperces stop-and-go büntetést kapott, de ez természetesen nem jelentett kellő elégtételt az okkal háborgó Verstappennek. Ám akármennyire felment nála a pumpa, az igazán nem volt szép tőle, hogy a futam után a nyílt színen obszcén szavakkal becsmérelni kezdte francia kollégáját, majd még meg is lökdöste.

Efölött a Nemzetközi Autósport Szövetség sem hunyt szemet, és két nap közmunkára ítélte az emberkedő hollandust. Hogy ez pontosan mit jelent, nem tudjuk, mindenesetre

a média biztosan lecsapna rá, ha Verstappent egy órára befognák bokszutca-söprögetésre Abu-Dzabiban.

A száguldó cirkuszban persze voltak ennél súlyosabb esetek is. Az 1982-es Német Nagydíjon az előző évben világbajnok Nelson Piquet vezetett a futamon, amikor egy ugyancsak lekörözött versenyző, Eliseo Salazar nekiütközött. Mindketten kiestek, és Piquet az autójából fúriaként kipattanva ököllel támadt a vétkesre, jó nagyot húzott be a sisakjára, és még feléje is rúgott.

Hozzá képest Verstappen kifejezetten visszafogott volt, azonban a „Mad Max” becenevet így is kiérdemelte korábban a megalkuvást nem ismerő, agresszív vezetési stílusával. Bizony, jó néhány kalamajkát okozott már a pályán. Az érem másik oldala, hogy 21 éves korára már van öt futamgyőzelme és 21 dobogós helyezése. Senki nem került be ilyen ifjan a Formula–1-be, mint ő – 17 évesen –, ő a legfiatalabb pontszerző, dobogós és futamgyőztes.

S bár már a negyedik szezonját tapossa az F1-ben, a feje lágya még mindig nem nőtt be. Ezt az is bizonyítja, hogy amikor az Oconnal történt incidens után megkérdezték tőle, nem segítene-e neki egy pszichológus, azt válaszolta, ha egy is a közelébe kerülne, páros lábbal rúgná ki, pszichológusnak ott van neki az apja.

Így persze már mindent értünk: az öreg pár éve otthon a fogdát is megjárta kocsmai verekedés miatt.