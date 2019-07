Egy régi új műsor visszatérése miatt változik a TV2 műsorrendje

Gundel Takács Gábor ugyanis újra diskurál az igazgató úrral, a játékosok pedig feszülten mustrálgatják a táskákat.

Jövő hétfőtől megváltozik a TV2 esti műsorrendje, mert ahogy azt mi is megírtuk, visszatér az Áll az alku, új évaddal, új részekkel. Gundel Takács Gábor az Origónak adott interjúban elmondta, hogy szerinte azért jó a nézettség, azért sikeres a vetélkedő, mert nagyon emberi.

„Nyilván jellemzően – de nem kizárólag – másfajta játékosok jelentkeznek ide, mint egy tudást, olvasottságot igénylő kvízbe, ahol ilyen szempontból sok a vesztenivaló is, hisz másnap vissza kell menni a munkahelyre, akkor is, ha buta volt valaki. Az Alkuban ebből a szempontból kevesebb a kockázat. Ugyanakkor egy műveltségi vetélkedő is emberekről szól, ott is vannak érdekes történetek. A műsorok látszólag pénzről, tudásról szólnak, valójában emberi döntésekről, érzelmekről, nevetésről és sírásról, győzelemről és vereségről. A nézők pedig összehasonlítják magukat a játékosokkal, ők tudtak-e volna, ők alkut kötöttek-e volna?„ – elmélkedett a műsorvezető.

Hétfőtől a TV2-n a Tények után 19.10-től jön tehát a Bezár a bazár!, majd 20.40-kor startol az Áll az alku. 22 órától A legbátrabb páros ismétlése lesz a képernyőn.