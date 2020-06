Keleti Andrea: a férjem is hibás volt abban, hogy meghíztam

Az elmúlt két évtizedben tökéletes volt köztük az összhang. De mégis hogy lehetséges az, hogy egyetlen veszekedés sem töri meg a harmóniát a családban? A táncművésznő megtalálta az élethosszig tartó szerelem receptjét? Mély érzelmekről, elképesztő külső változásokról vallott!

Soha nem lehet eléggé hálás azért, hogy Zoltánnal egymásra találtak! Ez egy igazán szerencsés találkozás volt – mondta Andrea a Hot! magazinnak. Pontosan ugyanazokat szeretik, ugyanazokat várják az élettől, egyformák az álmaik, a céljaik. És természetesen a tánc is egy óriási összetartó erő köztük. Imádnak együtt barkácsolni, bútorokat gyártani, gipszkarton falat rakni. Zoltán pedig büszkén zsebeli be a bókokat a felesége helyett is Andrea látványos megújulásáért és fogyásáért.

Még ha akarna, akkor sem tudna boldogtalan lenni egy ilyen férfi mellett.

„A férjem hihetetlenül türelmes és problémamegoldó. Soha nem esik pánikba, jó kedélyű. Mellette nem lehet szomorúnak lenni” – kezdte a Hot!-nak Andrea. „Zoli a világ legkedvesebb férje, halálra kényeztet, azt sem jegyezte meg, hogy az elmúlt években bizony felszedtem pár kilót. Ráadásul a jeles alkalmakkor elvisz engem még főzőiskolákba is, mert tudja, hogy szenvedélyesen szeretek sütni-főzni. Együtt megyünk, közösen tanulunk, szuper program! Szóval, ő is hibás volt abban, hogy egy kicsit meghíztam” – mondta mosolyogva a táncművésznő.

Andrea elképesztő változáson ment át az utóbbi hónapokban. Sosem volt híve a drasztikus szénhidrát-megvonásnak, és a szakmájából kifolyólag sosem volt lehetséges számára az éhezés: a színpadon és a tánciskolában is kell az energia.

„Amíg a legtöbben arról panaszkodnak, hogy a karantén­időszakban meghíztak, velem pont az ellenkezője történt: két számmal csökkent a ruhaméretem, és nyolc kilótól szabadultam meg.

Mint minden nő, én is szeretném a lehető legjobb formámat mutatni mindennap, az elmúlt években pedig felcsúszott pár kiló, amitől eddig nem bírtam megszabadulni. Tavaly múltam ötvenéves, és egyszerűen muszáj volt változtatnom az életmódomon ahhoz, hogy ismét jól érezzem magam a bőrömben. Elsőként próbálhattam ki egy Magyarországon most fejlesztett súlycsökkentő extraktumot. Az anyagcserém felgyorsult, és ezeknek a különleges moszatoknak és rostoknak köszönhetően csökkent az étvágyam. 2016-ban, a Nagy Duettben láthattak utoljára hosszabb ideig a képernyőn a nézők, most visszatértem ahhoz a súlyomhoz: 59 kiló vagyok.

A férjem sokkal peckesebben sétál most mellettem, tetszik neki a változás”

– mondta a lapnak Andrea, aki huszonkét éves korában volt a legkarcsúbb, 58 kilósan, valamint a Celeb vagyok, ments ki innen! műsorában fogyott le 57 kilóra az éhezéstől és az ottani sanyarú körülményektől.