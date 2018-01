Elhunyt a The Cranberries énekesnője

Negyvenhat éves korában váratlanul meghalt Dolores O'Riordan, a The Cranberries ír zenekar énekesnője – közölte a sajtósa hétfőn.

Az énekesnőt Londonban érte a halál hétfőn. Részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, csak annyit, hogy Dolores O’Riordan stúdiómunkálatok miatt tartózkodott a brit fővárosban.

„A családtagokat letaglózta a hír, magánéletük tiszteletben tartását kérték ebben a nehéz időben”

– hangsúlyozta O’Riordan sajtósa.

A The Cranberries 2017-ben turnéra indult Európában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, de májusban, az európai turné kezdete után nem sokkal, törölték a további európai és amerikai időpontokat az énekesnő egészségi állapota miatt. A zenekar hivatalos honlapja szerint a O’Riordannak hátproblémái voltak.

Az énekesnő 2014-ben húszévnyi házasság után vált el Don Burtontől, a Duran Duran egykori turnémenedzserétől, akitől három gyereke született – Taylor Baxter, Molly Leigh és Dakota Rain.

Dolores O’Riordan bipoláris zavarban szenvedett, 2014-ben egy repülőtéri incidens miatt bírósági ítéletet is hoztak ellene.

Az 1971-ben Limmerickben született énekesnő, aki gitározott is, 1989-ben hirdetés útján csatlakozott Noel Hogan és Mike Hoganhoz az akkori még Cranberry Saw Us néven futó együttesben. A The Cranberries albumaiból világszerte több mint negyvenmillió példányt adtak el, legnagyobb slágereik közé tartozott a Zombie, a Linger, a Salvation vagy épp az Animal Instinct.

Az O’Riordan különleges hangja és ír akcentusa által meghatározott dalokkal óriási sikereket értek el az Atlanti-óceán mindkét oldalán. A Linger bejutott az amerikai és ír top 10-es slágerek közé, az Egyesült Királyságban a top 14-be. Tavaly a The Guardian brit lapnak adott interjúban az énekesnő elmondta, a slágert az inspirálta, hogy valaki „nyilvánosan dobta egy diszkóban. Minden olyan drámai, amikor 17 éves vagy, ezt ömlesztettem bele a dalba”.

Az 1994-es No Need to Argue című lemez vezető dala,

a Zombie a zenekar új oldalát mutatta meg. A nehéz, himnuszszerű dal az észak-írországi konfliktus erőszakos eseményeire reflektált, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) terrorszervezet 1993-as warringtoni merényletének a hatására íródott, amely megölte a hároméves Jonathan Ballt és a 12 éves Tim Parryt.

A No Need to Argue 17 millió példányban kelt el, a ’90-es évek egyik legnagyobb alternatív bandájává téve a The Cranberriest. A zenekar 2008-tól rövid szünetet tartott.

O’Riordan két szólóalbumot adott ki: Are You Listening? címmel 2007-ben és No Baggage címmel 2009-ben.

Borítókép: AFP PHOTO / Guillaume Souvant