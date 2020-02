A közösségépítésen volt most a hangsúly

Farsangolt az Ifjúsági Unió a Táncsics utcai klubjában szombaton. Az idén harminc­éves szervezet ezúttal nem természetjárásra, hanem egy közös csapatépítő programra várta tagságát és szimpatizánsait.

– A társasjáték is előkerül ilyenkor, mert mostanában ez az egyik kedvelt elfoglaltságunk – mondta Szauer Szilárd egyesületi tag, az IFU farsangjának szervezője.

– Az este folyamán pontozzuk egymás jelmezét – tette hozzá Pesti Kitti, az Ifjúsági Unió Szekszárd (IFU) soros elnöke. – Van egy jelképes első-második-harmadik hely. Vándordíjunk az Arany Mopsz, ami az első helyezettnek jár, a következő eseményig.

– Ez a mai farsang hagyomány – mondta Ignácz György, a már Pesten élő alapító tag. – Amikor elkezdtük, egy nagyobb báli mulatságot szerveztünk, ez mostanra baráti összejövetellé vált, amelyen nem kerülnek elő a telefonok, inkább beszélgetünk és játszunk. Ez annak ellenére így van, hogy a fiatalok egyre inkább kezdik átvenni a szerepet a szervezetben.

Az IFU idén harmincéves. A közel százfős tagságot a természet szeretete köti össze. Gyakran túráznak – a 21. Bartina Teljesítménytúra is hozzájuk kötődik –, de kerékpáros és vízi szakágakon is szerveznek programokat. Ilyen például a Laudetour vízi teljesítménytúra, amelyet tavaly tizedszer tartottak meg. Korábban a Gemenc Nagydíj szervezéséből is aktívan kivették a részüket, és több alkalommal hívtak iskolai osztályokat vetélkedőre.

– Mindig jó valahova tartozni – vallja Pék Györgyi programszervező. – Nekem ez az egyesület tizenöt éve jelent egy közösséget. Segítette az életemet, a gyerekeim életét. Sokrétű; mindenki megtalálja a saját motivációjának megfelelő lehetőségeket. Sokat tanultam, és a megszerzett képességeket hasznosítani tudtam. Többször voltam elnök is, de most úgy gondoltam, hogy ideje átengedni a stafétát a fiataloknak, hogy részt vehessenek az elnökségi munkában – tette hozzá.

Április elsején ünneplik a harmincadik évfordulót, a tervek szerint az alkalomhoz méltó összejövetellel. A további elképzelések kapcsán elhangzott, augusztus utolsó szombatján lesz a Gemenci erdőt és a Szekszárdi-dombságot érintő KarikaToura kerékpáros teljesítménytúra, illetve idén sem marad el a gyerekek nyári vízi tábora. A természet szerelmesei számíthatnak a december hatodikai Mikulás-túrára is.