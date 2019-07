A scleroderma ritka, de sok fájdalommal járhat

– Magyarország Június 29-én volt a scleroderma világnapja, amely erre a ritka, krónikus autoimmun betegségre hívja fel a figyelmet. A kór jelenleg nem gyógyítható, azonban a korai diagnózis felállításával a betegek életminősége a tünetek célzott enyhítésével javítható, derül ki a Balassa János megyei kórház közleményéből.

De, mit is jelent a scleroderma? Maga a szó kemény bőrt jelent. A betegség a test kötőszöveteit támadja meg, amelyek funkciója, hogy támogassák, összekössék a belső szerveket, de hozzájáruljanak a csontképzéshez, hozzákötik az izmokat a csontokhoz. A kötőszövet megkeményedése a test bármely területén előfordulhat, így megbetegítheti a tüdőt, a szívet, a veséket, az ízületeket és a bőrt is.

A becslések szerint 2,5 millió embert érint világszerte, többnyire az életük teljében lévő, 25-55 év közötti nőket. A betegség oka ismeretlen. A betegség súlyossága függ attól, hogy az mely szerveket támadta meg, mennyire súlyosak a tünetek, és milyen gyorsan halad előre a kór.

A scleroderma ritka betegségnek számít, ezért nehéz felismerni, és a legtöbb esetben már csak akkor diagnosztizálják, amikor előrehaladottabb állapotban van. A legtöbb scle­rodermás betegnél valamilyen bőrtünet jelentkezik először, pigmentfoltok, bőr alatti meszes csomók, a bőr megvastagodása. Gyakran elfehérednek, fájnak az ujjak, mozgatásuk kifejezetten fájdalmas. A bőr tünetei fokozatosan terjednek az ujjakról a test többi részére.

Jelenleg nem gyógyítható a scleroderma, de vannak a tünetek enyhítésére irányuló terápiák, és egyre több kutatás foglalkozik ezzel a betegségcsoporttal.

A tüdőt is támadhatja

Ha a tüdőt is érinti a betegség, akkor kötőszöveti tüdőbetegségről beszélünk. A tüdő léghólyagjai hegesednek és gyulladnak be, légszomjat okozva. Ízületi vagy izomproblémát is okozhat a scleroderma. Az izmok gyengülnek, a beteg mozgása romlik. Tíz betegből kilencnél az emésztőrendszer – száj, nyelv, gyomor, bélrendszer – is érintett. Gyomorégés, emésztési zavar, székrekedés, hasmenés, hányinger, nyelési nehézség a tünetek.