A sétálóutca és a körforgalmak szobrokkal gazdagodhatnának

Ki kellene használni azt a lehetőséget, hogy most három kitűnő szobrász él Szekszárdon. Láthatók alkotásaik a város különböző pontjain, de szeretnék „megszórni” alkotásaikkal a sétálóutcát és a körforgalmakat is. Tele vannak ötletekkel.

Kiváló szobrászok élnek és alkotnak most egy időben a megyeszékhelyen. Adorjáni Endre, Farkas Pál és Szatmári Juhos László tehetsége vitathatatlan. A köztéri művek jelentős részét ők hárman készítették. Adorjáni Endre munkája például a piactéri Meditáció, Farkas Pálé a Szent István és a fotelben ülő Babits, Szatmári Juhos László nevének hallatán mindenekelőtt a Borkutat szokás emlegetni, de neki köszönhető a Luther téren látható Évezred kapuja is, melynek kivitelezésében 2001-ben hét szobrász vett részt. (Akik az általa szervezett Forma Symposion nyári táborba érkeztek.)

Tehát sok szobor született az elmúlt néhány évtized során, de nem elég. Az alkotók szívesen helyeznének el újakat a sétálóutcában, a köztereken és a körforgalmakban. Tele vannak ötletekkel, szívesen ellátnák maradandó szépségekkel Szekszárdot.

– Sokfelé látni érdekes plasztikákat körforgalmakban – mondja Adorjáni Endre. – Érdemes kihasználni azokat a területeket! Egy szobor köszöntheti az utazót, elárulhat valamit a helyről, ahová érkezik. Én a groteszket részesítem előnyben, ami hat az emberekre. Ilyen művekkel tudnék szolgálni, ha felkérnének. A belső tereknek, az épületeknek is előnyére válik egy-egy alkotás. Az Obsitos-ház homlokzatán ülő Háry a bizonyíték erre.

Nem mindenki tartja jó ötletnek, hogy a Deltánál lévő körforgalomba, a benzingőzbe szőlőt telepítettek. Szatmári Juhos László például egy „égig érő” szőlős szobrot álmodna oda, a tövében szőlőmunkásokkal. Ez a város legfőbb sajátossága – a szőlő- és borkultúra –, ezt kell propagálni. A sétálóutca nagy, márványlapokkal fedett kockáit szobortalapzatként használná, és tervezett a százhatvan lakásos előtti térre (a művelődési központ mögé) is valamit.

– Érdemes lenne felhívni a turisták figyelmét a tánckultúrára – hangsúlyozza –, bemutatva egy szoborcsoporton a sárközi viseletet, a Bartina együttest. Kész a tervem, Sugdolózók címmel, népviseletes lányokat ábrázol.

A körforgalmakba való szoborelhelyezéseket ellenzők azt mondják: elvonja a figyelmet, ezért balesetveszélyes. Ennek dacára nemcsak szobrokat, de repülőt, helikoptert is lehet látni az ország különböző pontjain ezeken a frekventált helyeken. Egy-egy jól átgondolt alkotás elkelne a város két végén lévő körforgalomba – Farkas Pál szerint –, ami köszönthetné a Budapest és a Bátaszék felől érkezőket.

– Hirtelen született, változó minőségű szobrok készülnek mostanában mindenfelé az országban – mutat rá. – Márpedig a jó művész nem kapkod, hanem tervezi, érleli a munkáit. Nekem régi vágyam, hogy a volt Skála mögötti kis körforgóba kerüljön egy jellegzetes faunfigura, megfelelő talapzatra emelve. Ez is lehetne idővel a jókedvű, boros város egyik turistacsalogató nevezetessége.

A keletről érkezett alkotók

Adorjáni Endre erdélyi gyökerekkel rendelkező művész. Ő készítette az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark királyszobrainak egyikét, az I. Bélát ábrázolót. Van továbbá egy lovas Árpád vezér-szobra Sarkadon, és a nevéhez fűződik a bátaszéki kálvária 15 stációjának megalkotása. Kisplasztikái is jelentősek. Szatmári Juhos László szintén a keleti határunkon túlról települt át az anyaországba. Itthon és külföldön – Németországban és Portugáliában – is találhatók köztéri munkái. Kedvelt alkotása a Gyámolítás (a megyei kórház bejáratánál), A lány és a szarvas (Palánkon), a Holocaust (a Művészetek Házánál) és a Pénzverő (a szekszárdi OTP-ben). Grafikái, festményei is keresettek.