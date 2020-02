A Várhegy-kilátóból elénk tárulnak Sötétvölgy lankái

Sötétvölgy megannyi újdonságot tartogathat a természetkedvelők számára, épp ezért megéri sokadjára is meglátogatni, hiszen rendre újabb élményekkel gazdagodhatunk.

Ha csak azt vesszük alapul, hogy a területen keresztülhalad több túraútvonal is, mint például a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra, vagy azt, hogy gyermektábor mellett játszótér, horgásztó is a szórakoztatást szolgálja, láthatjuk, mennyire nagy kincs is valójában. Ezúttal az idáig teljesen ismeretlen Várhegy-kilátót kerestük fel.

A horgásztótól körülbelül negyven perces sétával érhetjük el a kilátót, ami cirka 210 méter magasan helyezkedik el. A Várhegy-kilátót 2003-ban építették fenyőfából, egyes források szerint lehetséges, hogy a kora középkorban már erődítmény állt ugyanezen helyen. A viszonylag aprócska építmény jó fekvése miatt nem is tűnik annyira alacsonynak. Felérve a kilátóba elénk tárul a Sötétvölgy gyönyörű panorámája, a horgásztó, sőt, a messzi távolban felsejlik a Bati-kereszt-kilátó is. Még így, télen is szép kilátásunk adódik a lankákra, hiszen a kopasz fáknak remek kontrasztot adnak a zöldellő fenyvesek.