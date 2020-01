Egyelőre a gyógyszer a leghatékonyabb segítség

Számos intézkedés született az utóbbi években, évtizedekben a dohányzás visszaszorítására, ugyanakkor még mindig magas hazánkban a függők aránya. Érdemes minél előbb letenni a „koporsószeget”.

Az utóbbi időben nem úgy tűnik, mintha csökkenne a dohányosok száma. Dr. Benczúr Béla, a Tolna Megyei Balassa János kórház I. számú belgyógyászati osztályának vezetője is ezt tapasztalja. A dohányzás elleni küzdelem mellett magánéleti és hivatásbeli okokból is elkötelezett szakember szerint elképesztő méreteket ölt a dohányzás, ami nagyon nagy baj. Mint mondta, különösen szomorú, hogy a fiatalok körében is nagyon gyakori. Hozzátette, elsősorban nem is az ifjú felnőttekre, hanem a tinédzserekre, akár általános iskolásokra kell gondolni.

Mindezt számokkal is alá lehet támasztani. A nemzetközi statisztikák szerint a magyar lakosság mintegy 30 százaléka rendszeresen dohányzik. Összességében a férfiaknál magasabb az arány, 31,5 százalék a 15 év felettiek körében, és 2,64 százalék a 10-14 éves (!) korosztályban, a halálozások 26,25 százalékáért tehető felelőssé a cigaretta a tobaccoatlas.org adatai szerint. A 15 év feletti hölgyek 20,8 százaléka, a 10-14 éves lányok 2,47 százaléka dohányzik, a halálozások 13,98 százaléka vezethető vissza a káros szenvedélyre.

Azt, hogy a fiatalok körében népszerű a dohányzás, több tényezőre vissza lehet vezetni, számukra talán a vagányság, a felnőtté válás jele, sokszor egy közösségbe való tartozás velejárója is. Az egészségügyi következmények sem riasztják el őket, hiszen sokukat még nem izgatja, hogy 40-es, 50-es éveikben emiatt komoly szív- és érrendszeri problémáik lehetnek, növelik a rák kialakulásának esélyét is.

A káros szenvedély egészségügyi vonzatai sajnos sokszor az idősebb dohányosokat sem befolyásolják, még azokat sem, akik esetleg már a szövődményektől szenvednek. Dr. Benczúr Béla elmondta, különösen szomorú a számára, hogy a következményekkel tökéletesen tisztában levő egészségügyi dolgozók körében is magas a cigarettázók aránya.

Mondhatni, hogy a cigaretta a mérgek bőségszaruja, de ezek közül is a nikotin a legrosszabb, amely rendkívül erős függőséget okoz. A szakember úgy magyarázta, hogy a vegyület beül egy olyan receptorba az agyban, amellyel kapcsolata dopamin felszabadulását eredményezi. Amint kezd kiürülni a nikotin, kezdődik a sóvárgás. Ez pedig egyre gyakoribb lesz, hiszen a receptor idővel „ellustul”. Ehhez még hozzájárul a pszichés függés, a rituálé iránti vágy.

A nikotinpótló szerek erre a függésre nem jelentenek megoldást. Például a nikotinos e-cigi, annak különféle változatai, amelyeknek esetleges hosszútávú káros hatásaira vonatkozóan nincsenek tapasztalatok. A tapaszok, rágók sem használnak mindenkinek, nehéz velük valódi leszokást elérni.

Van viszont egy receptköteles gyógyszer, amely a tapasztalatok alapján meglehetősen jó hatásfokkal segít a dohányzás elhagyásában. A készítmény egy, a nikotinhoz hasonló vegyületet tartalmaz, amely a már említett receptorokban elfoglalja a helyet a nikotin elől, de nem váltja ki a dopamin felszabadulását. Amint a függő elkezdi szedni egy kisebb adagban, hiába gyújt rá, nem fogja érezni a nikotin kellemes hatását, sőt, inkább túladagolási tüneteket fog észlelni (ez nem rosszullétet jelent). Egy hét elég arra, hogy szinte megundorodjon a cigarettától. A teljes kúra három hónapig tart. Ezzel a készítménnyel már számos betegen tudtak segíteni. Ellenjavallata minimális, és tekintve, hogy gyógyszer, komoly vizsgálatok előzték meg a forgalomba hozását. Klinikai vizsgálatok szerint a függők 60 százalékát segítette hozzá a káros szenvedélytől való megszabaduláshoz, míg a nikotintapasz ennek mindössze felét tudja.

A szakember szerint minél hamarabb leteszi a cigarettát valaki, annál jobb, főleg, amíg még nem alakultak ki szövődmények. Ezek nagyon komolyak lehetnek: trombózis, szívinfarktus, stroke, nem is beszélve a daganatos megbetegedésekről. A környezetre gyakorolt hatást, a passzív dohányzást tekintve beszédes tény, hogy azoknál, akiknek a szüleik dohányoznak, sokkal nagyobb a tüdő és gégerák kialakulásának kockázata, akkor is ha maguk soha életükben nem gyújtanak rá.

A finn példa követendő lehet

A cigarettázás tiltása, a dohányosok kiebrudalása zárt helyekről önmagában nem megoldás. El kell fogadni, hogy ezek az emberek egyfajta betegségben, függőségben szenvednek, ezt figyelembe vevő komplex fellépésre van szükség. Az eredményesség egyik remek példája Finnország, ahol már a hetvenes években elkezdődött a dohányzás visszaszorítása. A célt szolgáló program egyik pillére a dohánytermékek árának fokozatos emelése volt, a másik viszont a felvilágosító munkába vetett hatalmas energia. A cél az, hogy 2040-re 2 százalék alá szorítsák a dohányosok arányát. Jelen állás szerint ez egyáltalán nem lehetetlen. Beszédes eredménye a programnak, hogy a skandináv országban mostanra csökkent a szív- és érrendszeri betegségek miatt bekövetkezett halálozás, jobbak lettek az életkilátások. Ebből a példából is látszik, hogy a dohányzás elleni küzdelem hosszútávú feladat, amely rendkívül sok energiát, és széleskörű összefogást igényel.

Ez történik, ha elhagyjuk a cigarettát