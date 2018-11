Fejlesztenek és a zene szeretetére nevelnek

Megyei Prima díjat kapott a Csurgó zenekar. A népszerű együttes a zene és a játék szeretét közvetíti.

Megilletődött, meglepődött Siklósi Krisztián, a Csurgó zenekar vezetője, amikor megtudta, hogy Prima díjat kapnak. Elmesélte, hogy a hölgy, aki a Vállalkozók Országos Szövetségének megyei szervezetétől felhívta, és a jó hírt közölte vele, azt mondta neki, ez a munkája legszebb része. Tény, hogy a díj nagy örömet okozott a csapatnak.

A zenészek 2016-ban Szekszárd városától Pro Urbe emlékplakettet kaptak, a két elismerés és a számtalan koncert pedig azt bizonyítja, hogy az együttes igen népszerű. Csak decemberben húsz előadást tartanak. Pedig, mint Siklósi Krisztiántól megtudtuk, tudatosan visszavettek a tempóból, és valamivel kevesebb fellépést vállalnak, mint az előző években.

Az elkövetkező időszak koncertjei közül kiemelkedik a hagyományos szekszárdi, amelyre a város összes óvodájának és iskolájának, illetve néhány környékbeli intézménynek a lurkói is meghívást kaptak. December 13-án négyszer egymás után játsszák el a zenészek műsorukat, amelynek vendége Gryllus Vilmos lesz, illetve a Garay iskola egyik dráma csoportja.

– A karácsonyi koncertre lélekben is nagyon készülünk. Egy ilyen rangos kitüntetést úgy szeretnénk és tudunk meghálálni, hogy még jobban kiteszünk magunkért. A színpadképet is igyekszünk feldobni, tehát nemcsak hangzásban, de látványban is szeretnénk egyre többet nyújtani – mondta Siklósi Krisztián.

Azt is megtudtuk tőle, hogy a műsor aznap 17 órakor a Béla király téren is látható lesz, illetve Bonyhádra is elviszik december 14-én.

A zenekar változatlanul a gyerekeknek szóló fellépéseket tartja a legfontosabb feladatának, amely nem csupán kedvtelés, pénzkereseti forrás, hanem kötelesség, küldetés is, hiszen a zene és a játék szeretetét közvetítik. Teszik ezt ráadásul úgy, hogy közben észrevétlenül fejlesztenek is. A játékokat nagyon tudatosan építik fel, és ezekhez találják ki az inspiráló zenét. A Csurgó évek óta járja az óvodákat, jelenleg tizenhatban tartanak néptáncfoglalkozásokat.

– Sokszor egy nehéz helyzetben nem az a megoldás, ha egyre hangosabban beszélünk a gyerekhez, sokkal inkább fel kell kelteni az érdeklődését – vallja a zenekarvezető.

Felnőtteknek is muzsikálnak Szinte hihetetlen, de a Csurgó zenekar huszonhárom éves. Ugyan sok saját számot játszik, a népzenétől nem szakadt el az együttes. A tagok szívügye a bonyhádi táncház, azaz nemcsak gyerekeknek, de felnőtteknek is zenélnek. A farsangi időszakban óvodákban, bálokon lépnek fel, például Tamásiban, ahol a tavalyi évhez hasonlóan viseletes bál lesz. Pályázatot is nyert a zenekar, ezért a szekszárdi iskolák felső tagozatosait szeretnék meghívni egy koncertre a Babits kulturális központba, valamint két további városba vinnék el felsősöknek szóló műsorukat.

