Feszültséglevezetésre nem jó módszer az alkoholfogyasztás

Jellemző, hogy az alkohol jelenti a kikapcsolódást az ünnepi időszakban, de az a megnyugvás helyett inkább olaj a tűzre, és feszültségeket okoz – mondta Schell Gergely pszichológus, hozzátéve, hogy az év végi fáradtságot máshogy érdemesebb kipihenni.

Sokan várták a karácsonyt, a szeretet ünnepét, ugyanígy jellemzően a családok, baráti társaságok próbáltak ráhangolódni a meghittségre. Mivel ez az időszak leginkább a túlzott étel- és italfogyasztásról, a családtagok, barátok látogatásáról, a televízióműsorok nézéséről szól, az év vége egyfajta megnyugvást kellene, hogy hozzon az embereknek. Csakhogy inkább a régi korokra volt igaz, hogy az adventi időszak hagyományosan a lelassulás, a böjt, az elcsendesedés ideje. Ugyanis ma már inkább a vásárlási őrületről és a munkahelyi véghajráról szól az év vége. Emiatt gyakori, hogy a családtagok csak villanásnyi időre találkoznak egymással, és a meghittség elveszik a család ünnepi forgatagában. Ezért érdemes odafigyelni egymásra, másokra, hogy meg lehessen őrizni a szeretetteljes pillanatokat, az ünnep fényét.

– Könnyen történhetnek konfliktusok, veszekedések az ünnepek alatt, mert a családi együttlét sok feszültséget felszínre hozhat. Magyarországon sokaknak az alkohol jelenti a kikapcsolódást, a pihenést, ám annak fogyasztását nem ajánlatos túlzásba vinni, mert komoly feszültségek forrása lehet – mondta Schell Gergely pszichológus.

Köztudott, hogy az emberek az év végére már elfáradnak. Ennek oka lehet az is, hogy évek óta kimarad a nyaralás, és a szabadidő is munkával telik. Ezekben az esetekben túlhajszoltságról lehet beszélni. Azon pedig nem segít egy év végi úgymond nagyobb ivászat, hiszen az csak ideig-óráig okoz jókedvet, nyugalmat. Schell Gergely szerint a kiegyensúlyozottság legbiztosabb eszközei a jó emberi kapcsolatok, a rendszeres sportolás és valamilyen relaxációs, meditációs technika elsajátítása. Fontos, hogy az ember bármilyen helyzetben meg tudja magát nyugtatni.

– Az volna a minimum, hogy heti háromszor harminc percet sportolunk. A legajánlottabb a futás, az úszás vagy a kerékpározás, mert nemcsak az izmokat, hanem a szívet is megdolgoztatja. Amellett, ha észrevesszük, hogy évek óta nem foglalkoztunk egy-egy hobbival, nem tartjuk a kapcsolatot a barátokkal, akkor azon is érdemes változtatni. Be kell látni, mindenki fontos annyira, hogy ne csak a munkával töltse az idejét – mondta Schell Gergely pszichológus.