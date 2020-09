Hazánkat szeretné képviselni a vb-n a fiatal versenyző

Domsa Dalma az év legrangosabb megmérettetésén előkelő negyedik helyezést ért el, és évek óta a legjobbak között szerepel kettesfogat-hajtásban. A fiatal gerjeni fogathajtó abban bízik, jövőre a világbajnokságon is indulhat.

Tavasszal még úgy festett, hogy egyáltalán nem rendezik meg a fogathajtó versenyeket, a külföldi, nemzetközi viadalok el is maradtak, így az év legrangosabb megmérettetése a hazai hajtók számára a vecsési országos bajnokság volt. Itt ért el előkelő helyezést, és lett negyedik a gerjeni Domsa Dalma, aki évek óta a legjobbak között szerepel kettesfogat-hajtásban.

Elmondta, hogy az ob-n harmincheten indultak ebben a kategóriában, és rajta kívül csupán egy hölgy volt a nevezők között. Mint mondta, a fogathajtás nem éppen női sport. Az egyesfogat-hajtók között még csak-csak több a női versenyző, de a kettesfogatok kategóriájában, azon a szinten, amelyen ő versenyez, évek óta csak ketten vannak. Hozzátette, ehhez a sportághoz valóban nagy szükség van a fizikai erőre, illetve állóképességre, amelyet futással és kerékpározással őriz.

A szabadidejét emellett teljes egészében a lovakkal való foglalkozás, a fogathajtás tölti ki, illetve a családi gazdaságban dolgozik. Elmondta, hogy ebben nőtt fel, és az utóbbi években szinte csak a lovakról szól az élete. Több mint tíz éve versenyez fogathajtóként.

Édesapja révén szerette meg ezt a sportágat, előbb mellette volt segédhajtó, most pedig már az apa az, aki a díjhajtás és az akadályhajtás során a lánya mögött ül. A maratonhajtásban Csizovszki Gergő a segédhajtója, edzőként pedig Bégányi Csaba vesz részt Dalma felkészülésében. A fiatal nő kiemelte, hogy a család is nagy szerepet vállal. Kísérik a versenyekre, buzdítják, támogatják.

Arról is beszélt, hogy a lovak felkészítését akkor sem hagyták abba, amikor még úgy tűnt, elmarad idén minden verseny. A döntés helyességét a jó eredmények igazolják. Négy lipicai kancájuk van, kettővel versenyez, a másik kettőnek pedig tartalékként ugyanúgy topon kell lenniük. A lovaknak a hét hat napján van edzés, és az erőnléti tréning mellett az egyes versenyszámokat külön is gyakorolják. A jó eredményekhez azonban teljes összhangra van szükség, és a technikának is rendben kell lennie – tette hozzá a fogathajtó.

Dalma tavaly tartalékos volt a világbajnokságra készülő magyar csapatban, akkor azonban nem utazhatott velük. Reméli, hogy jövőre viszont már képviselheti hazánkat a hollandiai vb-n. Emellett azon dolgozik, hogy gazdasági agrármérnök, növényvédő-szakmérnök diplomája mellé újabb képesítést szerezzen. Az Állatorvostudományi Egyetem hippológus szakán végzős, vagyis lovas tanár lesz. Elmondta, azért esett erre a választása, hogy tovább bővítse a lovakkal kapcsolatos ismereteit, és más lovas sportokról is minél több tudást gyűjtsön.

Borítóképünkön: Domsa Dalma élete évek óta szinte csak a lovakról, a fogathajtásról szól. Több mint tíz éve versenyez