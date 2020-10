Ifjú pecások taroltak szeptemberben

Szeptemberben is arra hívtuk a Tolna megyei horgász sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, legszebb fogásaikat, és írják meg legjobb történeteiket, horgászélményüket, cserébe értékes nyereményekkel gazdagodhatnak azok, akik az internetes játékunkban a legtöbb szavazatot begyűjtik. A szavazás lezárult, megvannak az eredmények.

Az első helyen a Császár Béla által nevezett fotó végzett 329 szavazattal. A halat nem ő fogta, hanem a kisfia, a nyolcéves Császár Soma, mégpedig 25 perces fárasztás után a Decsi horgásztavon. Megérte küzdenie, hiszen egy 12 kilogrammos óriást tudott magához ölelni. Ez az eddigi rekordja.

A Béldi Gáborné által versenybe nevezett fotóra 288-an szavaztak. Az Első nagy fogásom! című kép a Sió csatornánál készült. A beszámoló szerint egyik este narancsos-citromos-csokis lebegő bojlira, intenzív, húzós kapással jelentkezett a négy kilogrammos siói tőponty, mely a fotón szereplő nyolcéves Béldi Nóra első nagy hala. Az ifjú hölgy arca árulkodik róla, hogy ennek mennyire örül.

A harmadik a Soósné Szücs Krisztina által nevezett fotó lett 232 szavazattal. A képen gyermeke, Soós Bence szerepel egy 10 kilogrammos halóriással Simontornyán a Hegyi tónál. A 12 éves fiatalembernek nem is ez az eddigi legnagyobb fogása, hiszen partra húzott már 16 és 18 kilogrammos példányokat is. Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy nagy hobbija a horgászat, de mellette a kézilabdát is nagyon szereti.

Gratulálunk a nyerteseknek, akiket hamarosan értesítünk nyereményükről és a díjátadóról.

A versenynek azonban nincs vége, hiszen csütörtökön délben indul az októberi forduló, lehet újabb fotókat nevezni és szavazni rájuk!