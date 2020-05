Jótékonykodnak, amíg szükséges

Ismét ebéddel kedveskedtek a mentőknek, a buszsofőröknek és más közfeladatot ellátóknak a Szekszárdi Városvédők, együttműködve az „Összefogás a városunkért” civil szervezettel. Az étel elkészítéséről pedig ezúttal a KSC Szekszárd szurkolói csoportja, a Kadarka Brigade gondoskodott.

Szabó Balázs, a Városvédők elnöke elmondta, hogy szombaton a Séd Sörözőben több mint száz adag palócleves készült, amelyhez Horváth István ajánlott fel 30 kilogramm marhahúst, míg Szabó Balázs, a szekszárdi Tesco igazgatója friss kenyeret. Az alapanyagok beszerzéséhez a Suzuki Barta is is segítséget nyújtott. Köszönet illeti Kék Madár Alapítványt és annak vezetőjét, Mészáros Andreát is – tette hozzá az elnök.

Szabó Balázs arról is beszélt, hogy ezúttal az étel célba juttatásáról is a városvédők gondoskodtak. Azt is kiemelte, hogy amíg szükséges, folytatják jótékony tevékenységüket, és az „értetek, akik értünk” elvükhöz híven tovább segítik azokat, akik ezekben a rendkívüli időkben is nap mint nap helytállnak.