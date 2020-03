Kint is vigyáznak egymásra, és összetartanak az emberek

Hajdú Zsuzsi és Bóli Gábor Kaliforniában él. Mindketten Tolna megyei származásúak, mielőtt elhagyták Magyarországot, mindketten az elektronikus médiában dolgoztak. Gábor San Diegóban, Zsuzsi San Franciscóban él.

– A múlt héten a kormányzó kihirdette az egész Kaliforniára kiterjedő Maradj otthon! utasítást. Itt is – ahogy mindenhol – a kórházi kapacitás korlátai miatt próbálják a vírus terjedését lelassítani – írta messenger üzenetében Gábor. – Csak a legszükségesebb helyekre lehet elmenni, munkába csak tizenhat kritikus szektor dolgozói járhatnak. Nagy szerencsémre én itthonról dolgozom hét éve, viszont nagyon aggaszt, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem tudnak munkába menni, hogy fogják a kiadásaikat fedezni, ha nem lesz fizetésük. A szövetségi állam ígéri, hogy mindenkinek küld 1200 dollárt, de az itt San Diegóban körülbelül fél havi albérletre elegendő csak.

A boltok már kiürültek, néhány napja az egyikben csak zöldségeket és édességeket találtam. Már fagyasztószekrényt sem lehet kapni. Én bevásároltam három hete, és nagyon remélem, hogy a pánikvásárlási láz hamarosan véget ér, és a boltban ismét lehet valamit találni. Nagyon jó ötlet, hogy egyes boltokba nyitás után, egy órán keresztül csak a 65 év feletti vásárlókat engedik be. Így fertőtlenített, áruval feltöltött boltban vásárolhatnak. Volt olyan idős néni, aki nem mert bemenni a boltba, az áruház parkolójában egy fiatal hölgy kezébe nyomott egy listát a pénzzel, és megkérte, hogy vásároljon be neki.

Gábor megírta azt is, hogy március 19-én indult volna Magyarországra látogatóba. Amióta a járvány megjelent, egyre jobban félt attól, hogy a repülőn esetleg megfertőződik, és hazaviszi a vírust a családhoz. Többször tanakodtak a szüleivel, végül úgy döntött, hogy eltolja az utazás időpontját júliusra.

– Sosem gondoltam volna, hogy ennyire fog hiányozni a reggeli csúcsforgalom, vagy egy kávé a barátaimmal – kezdte Zsuzsi. – Negyvenmillióan vagyunk otthon, és végre szépen lassan az emberek többsége kezdi megérteni Kaliforniában is, hogy az amerikai álom egy pillanat alatt szertefoszlik, ha most nem tartjuk be a szabályokat. Óriási reggeli dugó, hangos kávézók, zsivaj a játszótéren. Négy éve élek itt, két héttel ezelőtt így nézett ki a kedvenc utcám a Chestnut Street San Franciscóban. Bár érezni lehetett a feszültséget a levegőben a világ történései miatt, korántsem gondoltuk volna, hogy hétfőn a San Franciscó-i Öböl hét megyéjének vezetői arra kérnek hétmillió embert, hogy ne hagyják el otthonaikat, csak a legszükségesebb esetben.

Bár február végén Olaszországban már karantén volt, az Egyesült Államokban akkor még nem volt annyi regisztrált eset, hogy szigorú intézkedéseket hoztak volna. Majd következett Donald Trump bejelentése, miszerint harminc napig senki sem léphet be az Egyesült Államok területére Európából. Ez volt az a pont, amikor az emberek rohamosan elkezdtek vásárolni, de még mindent be lehetett szerezni, legtöbben tartós élelmiszert, tisztítószereket és toalettpapírt vettek, hasonlóan hazánkhoz. Az itt élő ázsiaiakon kívül akkor még nagyon kevesen viseltek maszkot vagy kesztyűt az utcákon. Az éttermek, a bárok, a mozik és színházak, gyakorlatilag minden olyan hely bezárt, ahol esély van a megfertőződésre. Ezzel szemben azonban az élelmiszerboltok, a benzinkutak, gyógyszertárak, néhány cég és étterem is nyitva van, utóbbiak természetesen csak házhoz szállítást vállalnak.

Amerikában mindig is csodáltam a vásárlókhoz való utánozhatatlan hozzáállást, ami most a vírus idején sem változott, bár a legtöbb helyen már maszkban és kesztyűben dolgoznak az eladók, és a kasszánál sem mehetsz két méternél közelebb hozzájuk, ennek ellenére is végtelenül kedvesek és segítőkészek, nem sürgetnek, nem panaszkodnak. A legutóbbi bevásárlásomra én például már gumikesztyűben mentem, és megköszöntem a velem szemben álló indiai kasszásnak, hogy ezekben a nehéz időkben is itt van. Ő mosolyogva rám nézett és annyit mondott: hölgyem, ez a munkám, önökért vagyok itt.

Mint Zsuzsa hangsúlyozta, ez a mentalitás egyébként nagyon jellemző Kaliforniára. Nem vagy egyedül – olvasható számtalan hirdetőoszlopon San Franciscóban, ahol a korlátozások bevezetésével együtt rengeteg segítő csoport jött létre, akik idős embereknek vállalnak bevásárlást, vagy a gyógyszerek beszerzését, esetleg fuvart, hogy ne kelljen tömegközlekedési eszközt használniuk, ami jelenleg még mindig működik, bár szinte senki sem használja azokat.

Segítenek Az Egyesült Államokban élő hajléktalanok 20 százaléka, majd 114 ezren élnek Kalifornia utcáin. A vírus miatt most az ő ellátásukról is gondoskodni kell. Az állam kormányzója bejelentette, 150 millió dollárt különítenek el a hajléktalanok biztonságba helyezésére. Lakókocsikat vásárolnak majd, emellett olyan üres épületekben, esetleg szállodákban helyezik majd el őket, ahol nem fertőzhetnek meg másokat és egymást sem, illetve az esetleges ellátásukat is ebből a pénzből fedezik. Nincs káosz, az emberek többsége fegyelmezett és betartja a szabályokat. Emberségből vizsgázunk most. Most csend van, de ebben a csendben is együtt vagyunk, mint egy kulturális, támogató olvasztótégely.

Borítóképünkön: Üres polcok egy San Diego-i hipermarketben. Amerikában nagyon szokatlan látvány