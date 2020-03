Kovács Nelli családja köszöni a segítséget

Közel nyolcvanezer forintot küldtek segítőkész emberek a ritka megbetegedésben szenvedő Kovács Nellinek. A szakályi kislány történetét március elején adtuk közre.

Mint ismert, a négyéves Kovács Nelli szülei azt szeretnék, hogy a kislány megtanuljon beszélni, miután epilepsziás tünetektől, West-szindrómától szenvedett. Az értelmi fejlődése visszamaradott a korához képest. A gyógyulásához, fejlesztéshez két és fél millió forint szükséges. Szeretnének még számára fejlesztőszobát kialakítani, és lecserélni húsz­éves autójukat, egy használt, de stabilabbra, amivel a kezelésekre és a speciális oviba járnának.

Ugyan a közel nyolcvanezer forint nem változtatta meg az életüket, de a hétköznapokban segítséget nyújtott a számukra.

– Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást. A koronavírus-járvány miatt jelenleg mi is itthon vagyunk a két gyerekkel, Nellivel és Noel fiunkkal. Ez az egész időszak hihetetlen. A bezártság bennünket is megvisel, főleg, hogy Nelli veszélyeztetett, így rá még jobban kell vigyázni. Nem érintkezünk senkivel, minden szabályt igyekszünk betartani. Ahogy mindenki, mi is nehéz időszak elé nézünk, de bízunk a legjobbakban – mondta lapunknak Orsós Gyöngyi, az édesanya.

Az interneten keresztül tartják a kapcsolatot a kisfiú tanítóival, a lányuk logopédusával és gyógypedagógusával. Noel hétköznap a leckéivel foglalatoskodik, Nelli mondókákat tanul. Együtt tanulnak velük, követik az instrukciókat, bármilyen kérdés felmerül, azonnal elérik a szakembereket. Leginkább azt hiányolják, hogy a járvány miatt nem tudnak a szeretteikkel sem érintkezni, illetve – ahogy korábban – nagyokat sétálni.

A családnak minden segítség jól jön a koronavírus-járvány időszakában, hiszen Nelli kislányuk speciális gondozást igényel. Ebben a helyzetben pedig, ahogy sok más családnak is, a megélhetésük is veszélybe került.

Aki segíteni szeretne, az alábbi számlaszámra utalhat: K&H bank 10408155-86768165-68881006, Swift kód: OKHBHUHB, IBAN számlaszám: HU06 1040 8155 8676 8165 6888 1006. Kedvezményezett: Orsós Gyöngyi.