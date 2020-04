Nagy a szigor, de lehet vért adni

A véradásra jelentkezőket a saját és a véradásban dolgozók egészségének védelme érdekében szigorú szabályok szerint előválogatják, a legkisebb gyanú esetén a véradó a vérgyűjtési helyiségbe sem léphet be. Nem adhat vért, aki harminc napon belül külföldön járt, vagy beteg volt, illetve valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírussal fertőzött személlyel került szoros kapcsolatba – írták az Országos Vér­ellátó Szolgálat közleményében.

Azt is hangsúlyozták, hogy a személyes kontaktust a lehető legkisebbre csökkentették, korlátozzák a véradás helyszínén tartózkodók számát, és a véradók között be kell tartani a legalább 1,5 méteres távolságot. Kötelező a véradók kézfertőtlenítése, a munkaterület gyakori szellőztetése, és a korábban meglévőkön kívül további fertőtlenítési lépéseket is beiktattak. Belső protokolljukban ajánlják a sebészi száj­maszkot, de kötelezővé egyelőre nem tették. Ha indokolt, a véradók számára is biztosítanak maszkot.

Véradás miatt a kijárási korlátozás alatt is lehetséges a lakhelyelhagyás.

Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról ITT és ITT tájékozódhat.

Borítókép: illusztráció