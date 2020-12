Nem sajnálják a kitüntetést a buszsofőröktől

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Harminckilenc megyei buszvezetőt tüntetett ki a Volánbusz. Utasaik reagáltak az elismerésekre.

– Kilencvenkilenc százalékban semmi baj nem történik a buszozás folyamán – nyilatkozta a szekszárdi Kun István. Elég gyakran buszozik, és nagyon ritkán fordul elő, hogy a kelleténél előbb jön a járat, ami miatt lekési. Egy-két sofőr modortalan, de a legtöbben abszolút korrektek. Úgy látja, a buszok is jobbak, mint régen, bár a helyi járatosok között van néhány bontószökevény. Felidézte: kétszer gyulladt ki alatta a busz, kétszer szakadt le a felfüggesztés. Párszor tolt is buszt. Az is vicces volt, amikor jó huszonöt éve a 7-es csuklós a havas úton visszacsúszott az Alisca utcából, és a buszfordulóban a megálló táblája felnyársalta a csuklónál.

– Úgy négy hónapot buszoztam Bonyhád és Paks között, a sofőrökkel nem volt kellemetlen élményem, de jellemzően ugyanazokat az arcokat láttam mindig, nem találkoztam sok sofőrrel – osztotta meg egy bonyhádi polgár. Inkább azt tenné szóvá, hogy Szekszárd és Paks közt vagy két osztályra való gyerekkel utazott. Tolnától a teljes út alatt a busz teljes hosszában álltak az utasok. Ez normál esetben is kellemetlen, járványhelyzetben meg egyenesen veszélyes. De erről nem a sofőrök tehettek.

– Mióta van jogosítványom, már szinte semennyit sem buszozok, de anno jártam mindenhova, Eger, Székesfehérvár, Ajka, Budapest – sorolta egy szekszárdi fiatalember. Volt, hogy a nulla perces átszállását is elérte. Szerinte megérdemlik a kitüntetéseket a buszvezetők, mivel (ha nincs járványhelyzet) minden úton körülbelül ötven ember élete múlik rajtuk. Sokszor kell vészfékezni vagy kikerülni pár vezetésre képtelen sofőrt, amihez egy ekkora gépnél ott kell lenni fejben.