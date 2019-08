Félmilliárd lehet a válogatott jegybevétele

Mintegy 500 millió forintos jegybevétele lehet a Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ), ha mind a négy hazai Európa-bajnoki selejtezőn telt ház előtt léphet pályára a magyar válogatott – derült ki a Világgazdaság számításaiból. Mint ismert,

a 22 ezer néző befogadására alkalmas Üllői úti stadion Horvátország és Wales ellen is megtelt, igaz, az utóbbi találkozón szektorbezárás miatt háromezerrel kevesebben mehettek be.

A Szlovákia elleni szep­tember 9-i mérkőzésre rekordidő, alig két óra alatt kelt el az összes jegy, az MLSZ tájékoztatása szerint

ezalatt nem volt olyan pillanat, hogy ne akart volna egyszerre legalább 10 ezer felhasználó belépőt váltani, s mivel fejenként négy tikettet is foglalhattak és kifizethettek, elméletileg 40 ezer férőhely is néhány perc alatt elfogyhatott volna.

Így kijelenthető, hogy a Magyarország–Szlovákia Eb-selejtezőre biztosan megtelt volna az átadás előtt álló új nemzeti stadion, a 67 ezer férőhelyes Puskás Aréna, sőt akár 80-100 ezer ember is megnézte volna élőben ezt a mérkőzést.

A fokozott érdeklődést az is alátámasztja, hogy az MLSZ Facebook-oldalát több mint 140 ezren követik, s ennek a körnek a jelentős része meccsre is jár, egy ilyen párosítás akár a 70-80 százalékukat is megmozgathatta.