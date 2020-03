Langerné: a roma nők anyaként és a munkában is helyt tudnak állni

A Nő az esély elnevezésű programban részt vevő asszonyok bizonyították, hogy jól lehet rájuk építeni a szociális területen.

A roma nők rejtett erőforrásai, kincsei az országnak, akik nemcsak anyai szerepükben, hanem munkában is jól helyt tudnak állni – jelentette ki a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten.

Langerné Victor Katalin a Kopp Mária intézetben tartott rendezvényen elmondta: a Nő az esély elnevezésű programban részt vevő asszonyok bizonyították, hogy jól lehet rájuk építeni a szociális területen. Hozzátette, az általában több gyermeket felnevelő roma nők nagy tapasztalatra tesznek szert családjukban a gyerekgondozás vagy a betegellátás terén, és ezt a tudást kamatoztatni lehet. A program a nők otthonról hozott ismereteire, gyakorlatára épít, ezt a tudást erősítik, bővítik felnőttképzéssel – jelezte.

A programban részt vevő roma nőket országszerte 116 intézmény vette fel különböző gondozói, segítői munkára, és megbecsültségüket jelzi az is, hogy szívesen kötnek velük végleges munkaszerződést – mondta. Eddig 1200-nál több roma nőnek tudtak munkát adni a szociális területen képzettséget is nyújtó programban, amit szerinte az érdeklődésre és a jó visszajelzésekre tekintettel folytatni kell, kiterjesztve akár az egészségügyi és az oktatási területre is.

Fontosnak mondta, hogy a roma nők valóban értékteremtő munkát kapjanak, mert saját példájukkal jól tudják motiválni gyerekeiket a tanulásra és munkára is. Egy előre nem látott folyamat is elindult: sok roma férfi is csatlakozott az eredetileg nőknek indított programhoz, ők is beváltak a szociális területen, maguk is kitanulták a szakmát – ismertette a helyettes államtitkár.

Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos is arra hívta fel a figyelmet, hogy „elképesztő tudások rejtőznek” a roma asszonyokban, akik, ha kell, néhány ezer forintból „életben tudják tartani” a családjukat. Ezt a tudást jól lehetne kamatoztatni, ha a közfoglalkoztatás keretei között például olyan munkákat végezhetnének, amelyben már jártasak, így például savanyítóüzemben dolgozhatnának – hívta fel a figyelmet.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) rendezvényén mutatták be a Roma nők egymás közt címmel a KINCS és a L’Harmattan kiadó gondozásában megjelentetett interjúkötetet, amelyben tizenkét nővel beszélget Raffael Mónika, a könyv szerkesztője, a KINCS Társadalmi Csoportok Kutatóközpont elemzője.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke a kiadvány méltatásában egyebek mellett azt írta: a kötetből nemcsak különleges női sorsok ismerhetők meg, hanem bepillantást nyerhető az egyes emberi életutak mögött meghúzódó társadalmi folyamatokba, változásokba, és láthatóvá válnak a hazai felzárkózáspolitika és családpolitika törekvései, céljai, kapcsolódásai és eredményei.

Megbirkózni, megküzdeni, elérni, megteremteni, átadni – ezek jellemzik azokat a sikeres és inspiráló roma nőket, akik a kötetben megosztják gondolataikat – fűzte hozzá. A KINCS elnöke azt hangoztatta, hogy olyan erős, elhivatott roma nőket mutatnak be, akik eredményesek a szakmájukban, felelősséget éreznek környezetükért, kiállnak az értékek mellett, a női jogok mellett; ők mind példaképei romáknak és nem romáknak.

Az interjúkötet bemutatójához kapcsolódva Sikeres roma nők címmel kiállítás nyílt Kunhegyes Ferenc festőművész képeiből. Az interjúkötet szereplőinek vonásait bemutató kiállítás ingyenesen megtekinthető márciusban hétfőtől csütörtökig 10-16 óra között a Sánc utca 3/b alatti Kopp Mária intézetben.