Mélyrepülésbe kezdett a hazai ingatlanpiac

Az erős évkezdés után már láthatóak a COVID-19 járvány hatásai a lakáspiacon is. A csökkenő tranzakciószámok mellett, decemberi szintre esett vissza az ingatlanpiaci kereslet, amely soha nem volt még ilyen alacsony márciusban – áll a Duna House legfrissebb elemzésében. A szakemberek szerint azonban még mindig nem látszik teljes egészében a járvány okozta hatás az ingatlanpiacon, hiszen az első negyedév végén okozott ez a lakáspiacon drasztikus változásokat. Március végén és április első heteiben a heti tranzakciós számokban már jelentős, 38–67 százalék közötti visszaesést becsült a Duna House, amely csökkenés akár tovább is nőhet, hiszen a már megkezdett, folyamatban lévő tranzakciók fokozatosan zárulnak, míg újak alig-alig indulnak. A fővárosban a márciusi adatok alapján a befektetők jelentősen visszafogták vásárlásaikat, arányuk márciusban Budapesten mindössze 27 százalék volt az elmúlt hónapok 40–45 százalékához képest, így vidéken most először volt magasabb a befektetői arány 29 százalékkal. A fővárosban a nagyobba költözés, míg vidéken az első lakásvásárlás volt a fő indikátor a saját részre vásárlók között a harmadik hónapban.

Árak tekintetében is változó képet mutat a hazai ingatlanpiac. Az országos árindexek az előző negyedévi csökkenés után korrigáltak és még a változás előtt várt stagnáló piaci szakaszba léptek. A panellakások esetében a korrekció kisebb mértékű volt, sőt van, ahol tovább csökkentek az árak, míg a tégla építésű lakások nagy többségénél folytatódott az emelkedés. A járvány okozta árváltozás a következő hónapokban lesz mérhető, amit jelentősen fog befolyásolni, hogy meddig húzódnak el az ingatlanvásárlást is nehezítő korlátozó intézkedések.

Az általunk megkérdezett Tolna megyei ingatlanforgalmi cég munkatársa elmondta, szinte minden mozgás megállt a piacon. Itt nem olyan áruról van szó, amelyet interneten lehet értékesíteni. Akár társasházi lakásról, akár családi házról van szó, a vevő meg akarja tekinteni az ingatlant, hiszen tisztában van vele, hogy még a legjobb minőségű képek sem adják vissza minden részletében a valóságot.

