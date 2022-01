Az édesanya állapota azonban meglehetősen hullámzó volt az elmúlt hetekben. Lélegeztetőgépre kötését követően veseműködése leállt, majd kezdett helyreállni. Gyógyulását a kétoldali tüdőgyulladás is nehezítette, sőt immunrendszerének gyenge állapota miatt vérmérgezést is kapott. Bár eredményei a férj szerint korábban elmondottak alapján bizakodásra adtak okot a múlt hétre, szervezete kezdett az antibiotikumokra pozitívan reagálni és laboreredményein is látszott a javulás, úgy tűnik szervezete elvesztette harcot a coviddal szemben.