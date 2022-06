A rókát a közelmúltban lőtte ki vadász, mert az állat az élvefogó csapdát elkerülte, kárt okozott, a környékbeli tyúkokat kapta el. Sokan azóta sem értik, hogy miért volt szükség az állat kilövésére, ám egy névtelenséget kérő vadász portálunknak elmondta, hogy ha lakott területen róka van, az egészségügyi kockázatot is jelent, valamint veszélyes lehet a gyerekekre is.

– Mi, vadászok is szeretjük az állatokat, nem szívesen lőjük meg őket, de ha más megoldás nincs, akkor ezt kell tenni. Ha a róka nem megy bele az élvefogó csapdába, muszáj cselekedni, a vadállat nem lakott területekre való – tette hozzá. Elmondta, több órán át is lesben állhatnak, míg ki tudják lőni a kárt okozó állatot. Kizárólag éles lőfegyverekkel dolgoznak. A nyugtató lövedékekkel talán az állatkertek rendelkezhetnek.

Mint arról már korábban beszámoltunk, az Országos Magyar Vadászkamara június elején közleményt adott ki a belterületi vadelejtésről.

Abban szerepel: érthető, hogy a laikusok szemében visszatetsző jelenetek játszódhatnak le, azonban érdemes elgondolkozni azon is, hogy amennyiben az erre felkért személy – rendszerint vadász – nem igyekszik mielőbb elhárítani a veszélyt, milyen forgatókönyvek jöhetnek szóba. Bekövetkezhet kisebb vagy nagyobb közlekedési baleset, a róka emberre is veszélyes betegségeket terjeszthet, de járókelők is megsérülhetnek, ha például egy vaddisznókoca a malacait védelmezve megtámad egy embert.

Arra is kitérnek, elismerik, hogy a belterületi vadelejtés felzaklathatja a lakosságot, ám arra kérnek mindenkit, legyenek tekintettel arra, hogy a vadászok ezekben az esetekben a rendelkezésre álló eszközökkel segítséget igyekszenek nyújtani, és veszélyes helyzeteket, károkat megelőzni.

Az Országos Magyar Vadászkamara pedig, mint az egyéni vadászok érdekképviselet szervezete, felhívja a vadászok figyelmét arra, hogy amennyiben sor kerül vadelejtésre lakott területen, azt az eddigieknél is körültekintőbben, a civilek lehető legkisebb zavarásával tegyék, hogy elkerüljék a felesleges nézeteltéréseket, konfliktusokat.